Αγγελίες εργασίας: Ποιες ειδικότητες έχει ανάγκη η ελληνική αγορά και ποιες αναζητά η Ευρώπη - Πως «φιλτράρονται» τα βιογραφικά

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από διαδικτυακές αγγελίες προσλήψεων, η Eurostat διαπίστωσε ότι το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας καταγράφηκε για στελέχη πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης.

Οι τομείς της ενέργειας, της υγείας, ο κατασκευαστικός κλάδος και ο χώρος της Τεχνολογίας, έρχονται πρώτοι σε έρευνα του Cedefop για τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα στην ελληνική αγορά εργασίας. Σε μεγάλη άνοδο θα βρεθούν τα επόμενα χρόνια οι οδηγοί, οι φροντιστές ηλικιωμένων αλλά και επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα, ο Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που αντλεί στατιστικά στοιχεία από εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, αναφέρει πως τα επαγγέλματα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, που είχαν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας το 2024, ήταν τα εξής:

Επόπτες/υπεύθυνοι εργασιών

Τεχνικοί ελέγχου διαδικασίας

Ελεγκτές και τεχνικοί ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας

Επαγγελματίες διοίκησης

Διευθυντές μεταποίησης

Ιατροί

Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών

Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών

Οικονομικοί διευθυντές

Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα.

Αντίστοιχα περιζήτητα επαγγέλματα με μέσο επίπεδο εξειδίκευσης, ήταν τα εξής:

Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων

Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων

Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό

Ελεγκτές ποιότητας προϊόντων

Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου

Κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγών και λοιπών ζώων

Χειριστές χωματουργικών και παρόμοιων μηχανημάτων. 8. Συναρμολογητές

Ναυτικοί – πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

Τεχνικοί προεκτύπωσης – τυπογράφοι.

Υψηλή ζήτηση έχουν και ειδικότητες χαμηλών προσόντων όπως διανομείς, ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης, ανειδίκευτοι εργάτες μεικτών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι εστίασης και ξενοδοχείων, οικιακοί βοηθοί και καθαριστές, καθώς και ανειδίκευτοι εργάτες έργων πολιτικού μηχανικού.

Κερδίζουν πόντους τα soft skills

Όπως αναφέρουν οι περισσότεροι εργοδότες, οι μέθοδοι που «φιλτράρουν» τα βιογραφικά των υποψηφίων έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες που διαθέτουν και την επαγγελματική τους εμπειρία και όχι τόσο με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες παραμένει υψηλή, ενώ προτεραιότητα δίνεται και σε άλλα soft skills όπως:

η ακεραιότητα (η ακεραιότητα των αποφάσεων και των πράξεων εμπνέει εμπιστοσύνη στους εργοδότες)

η αξιοπιστία και η συνεργασία (είναι θετικό να αποδεικνύεται πως είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε εντός ομάδας, μπορεί κάποιος να φέρει εις πέρας όσα διατείνεται και δεσμεύεται να κάνει)

η επικοινωνία (από τις πιο σημαντικές δεξιότητες είναι να μπορεί κάποιος να εκφραστεί ορθά, προφορικά ή γραπτά)

η δημιουργικότητα (όποιος ρισκάρει να σκεφτεί πέραν των τετριμμένων και στερεοτύπων κερδίζει πόντους στην επαγγελματική του πορεία).

Τι είδους επαγγελματίες αναζητά η Ευρώπη

Οι Διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης αποτελούν το πλέον περιζήτητο επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σύμφωνα με την Eurostat. Στην Ελλάδα αντίστοιχα οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης αλλά και ανειδίκευτους εργάτες.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από διαδικτυακές αγγελίες προσλήψεων που δημοσίευσαν εταιρείες με έδρα την ΕΕ, η Eurostat διαπίστωσε ότι το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας (με ποσοστό 8,4%) καταγράφηκε για υψηλόβαθμα στελέχη πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά υπολείπεται των κενών θέσεων εργασίας.

Τα επόμενα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων ήταν οι εργάτες στη μεταποίηση και οι υπάλληλοι γραφείου (με ποσοστό 7,3% το καθένα), οι senior υπάλληλοι πωλήσεων (με ποσοστό 6,1%) και οι επαγγελματίες στον τομέα της τέχνης, του πολιτισμού και της γαστρονομίας (ποσοστό 6,0%).

Όπως αναφέρει η Eurostat, υψηλές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά έχουν και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, ωστόσο επειδή συνήθως αφορούν το δημόσιο τομέα είναι λιγότερο πιθανό οι σχετικές αγγελίες να «φιγουράρουν» στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι κατατάσσονται χαμηλότερα ή δεν εμφανίζονται σε αυτά τα στοιχεία.