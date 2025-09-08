Ευρωαγορές: Συγκρατημένη αισιοδοξία με όλα τα μάτια στραμμένα στη Γαλλία

Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Γαλλία και στις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν.

Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Γαλλία και στις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, αφού σήμερα αναμένεται να κριθεί εάν η πολιτική σκηνή θα σταθεί στα πόδια της με την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού ή θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας που θα επηρεάσει την ψυχολογία των αγορών.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,27% στις 550,72 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,41% στις 5.341 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX σημειώνει κέρδη 0,75% στις 23.768 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,19% στις 7.688 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,06% στις 9.213 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,59% και τις 41.850 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανεβαίνει 0,49% στις 14.912 μονάδες.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τη Γαλλία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα είναι έτοιμη να βυθιστεί και πάλι σε πολιτική κρίση με την προαλειφόμενη για σήμερα πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στην κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης που θα διεξαχθεί στο κοινοβούλιο, θέτοντας τον Εμανουέλ Μακρόν ενώπιον ενός διλήμματος: να διατηρήσει ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Ο ίδιος ο Μπαϊρού ζήτησε την ψηφοφορία μετά από συνεχείς διαμάχες με αντίπαλα πολιτικά κόμματα για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Στόχος του Μπαϊρού ήταν να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας στο 4,6% το 2026 - ένα επίπεδο που εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έλλειμμα - αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αντιταχθεί στις περικοπές δαπανών και στις αυξήσεις φόρων σε ίσο βαθμό. Εάν ο Μπαϊρού απομακρυνθεί τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να ορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Περίπου το 77% των πολιτών επικρίνουν τη δράση του Μακρόν, το χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ από την άνοδό του στην εξουσία το 2017, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ifop.

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται στη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ. Όμως, δεν υπάρχει κανένα σασπένς: ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν όχι.

Μέσα στην εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν πολύ σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τα αδύναμα σημάδια από την αγορά εργασίας, τα οποία γύρισαν αρνητικά τον Stoxx 600 την Παρασκευή, έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια.

Κέρδη στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν, στην πλειοψηφία τους, υψηλότερα τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα το Σαββατοκύριακο, καθώς και τα στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,62% κλείνοντας στις 43.717 μονάδες μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού, η οποία ήρθε μετά από εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης για την ήττα του στις εθνικές εκλογές στα τέλη του περασμένου έτους. Ο Topix σημείωσε άνοδο 1,06% κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 3.138,2 μονάδων.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στους πιθανούς διαδόχους του Ισίμπα και στην ενδεχόμενη επιστροφή στις πολιτικές τύπου «Abenomics» του εκλιπόντος Σίνζο Άμπε - του μακροβιότερου ηγέτη της Ιαπωνίας, ο οποίος εφάρμοσε μαζικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης και πρωτοφανή νομισματική χαλάρωση από την κεντρική τράπεζα.

«Μια άμεση αντίδραση της αγοράς θα μπορούσε να είναι ένα bear steepening της καμπύλης αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, αποδυνάμωση του γεν και ήπια άνοδος των μετοχών, καθώς οι επενδυτές θα εκτιμήσουν αυξημένο κίνδυνο επιστροφής σε πολιτικές αναθέρμανσης της οικονομίας τύπου Abenomics», δήλωσε ο Νακά Ματσουζάουα, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομίας στην Nomura Securities στο Τόκιο,

Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε κατά 0,64% στα 148,33 έναντι του δολαρίου, ενώ τα ιαπωνικά ομόλογα συνέχισαν τις ρευστοποιήσεις τους.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,45% κλείνοντας στις 3.219,59 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,89% στις 818,6 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ λίγο πριν το κλείσιμο βρίσκεται στο +0,72%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε άνοδο 0,16% κλείνοντας στις 4.467,57 μονάδες, μετά την άνοδο των εξαγωγών της Κίνας τον Αύγουστο κατά 4,4% σε δολάρια ΗΠΑ, λιγότερο από το αναμενόμενο, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, βουτιά κατά 33% κατέγραψαν οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ τον ίδιο μήνα, ενώ συνολικά η ανάπτυξη των εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς αποτυπώθηκε ο αντίκτυπος της πολιτικής Τραμπ που στοχεύει τις μεταφορτώσεις, ενώ την ίδια στιγμή χάνει τη δυναμική της η προκαταρκτική φόρτωση των επιχειρήσεων. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,24% κλείνοντας την ημέρα στις 8.849,6 μονάδες.