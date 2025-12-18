ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μπρατάκος προστέθηκε στους υπουργούς της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μπρατάκος επιβεβαίωσε πως είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων και την πρόθεση του κ. Σημανδράκου να παραιτηθεί εξαιτίας της ”τοξικής σχέσης του” με τον κ. Αυγενάκη» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ,

«Στη σημερινή του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αναφέρθηκε στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ.κ. Σημανδράκου, Παπασταύρου και Βορίδη, στις οποίες ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε τόσο για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη, όσο και για τα 9.309 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πληρωμής.

Ο κ. Μπρατάκος επιβεβαίωσε πως είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων και την πρόθεση του κ. Σημανδράκου να παραιτηθεί εξαιτίας της ”τοξικής σχέσης του” με τον κ. Αυγενάκη» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες «αυτή η παραδοχή δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά τόσο για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί ”εγκληματική οργάνωση” από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όσο και για την ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ταχθεί στο πλευρό των Αυγενάκη-Μπαμπασίδη, για τους οποίους είναι πλέον γνωστό σε όλο τον ελληνικό λαό τι ακολούθησε».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ ενώ «είναι προφανής από τις επιστολές Σημανδράκου η αναφορά στις προβληματικές πληρωμές στην περιφέρεια της Κρήτης, στην οποία εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης», «ο κ. Μπρατάκος επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι κατά τη διάρκεια των δυο συναντήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τέθηκε κανένα ζήτημα λειτουργίας και διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά μόνο η προβληματική σχέση Αυγενάκη-Σημανδράκου» και «να δικαιολογήσει το ”πραξικόπημα” Μπαμπασίδη, στελέχους της ΝΔ και αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου μέσω ΑΣΕΠ προέδρου του Οργανισμού Σημανδράκου, εξαναγκάζοντάς τον σε παραίτηση».

«Ο κ. Μπρατάκος κατέθεσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχει κυβερνητική πηγή που να έδωσε πληροφορίες στον κ. Μπουκώρο ότι βρίσκονταν στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλώνοντας παντελή άγνοια!» προσθέτουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και καταλήγοντας, σχολιάζουν:

«Ο κ. Μπρατάκος σήμερα προστέθηκε και αυτός στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ