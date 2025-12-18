Σύνοδος Κορυφής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη Διεύρυνση της ΕΕ - Ξεκινά εκείνη για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Διεύρυνση της ΕΕ και ξεκινά η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, μετά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, οι ηγέτες συζήτησαν την πορεία προς την υποδοχή νέων μελών στην Ένωση. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η Διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία και πως για πρώτη φορά από το 2014, η Διεύρυνση αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα, ακολουθώντας μια προσέγγιση βασισμένη στην αξιοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να εργαστεί και να προετοιμάσει το έδαφος για μια μεγαλύτερη Ένωση.

Ειδικότερα, όσον αφορά την Ουκρανία, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Τονίζουν, επίσης, ότι είναι ζωτικής σημασίας να βρεθούν τρόποι για να προωθηθεί η ενταξιακή πορεία της χώρας. Αναγνωρίζονται οι προσπάθειες του Κιέβου υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και επισημαίνεται ότι η υποστήριξη μιας ευημερούσας και δημοκρατικής Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συμβολή της ΕΕ στην ειρήνη και την ασφάλεια.

Για τη Μολδαβία, οι ηγέτες τόνισαν τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η προοπτική ένταξης στην ΕΕ στις πρόσφατες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Επεσήμαναν ότι πρέπει να διατηρηθεί η ίδια δυναμική.

Για τη Σερβία, δόθηκε έμφαση στην ενθάρρυνση των προσπαθειών της χώρας για ένταξη στην ΕΕ και στην απομάκρυνσή της από τη Ρωσία. Επισημάνθηκε ότι παρά τις συνεχιζόμενες εσωτερικές προκλήσεις, η Σερβία έχει σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο φέτος στις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας.

Η Σύνοδος Κορυφής συνεχίζεται με θέμα τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης (2028-2034). Οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν μια πρώτη, στρατηγικού χαρακτήρα, συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Ιούλιο του 2025, ενώ η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά το προπαρασκευαστικό έργο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2026, ώστε τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2028.