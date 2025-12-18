Ζελένσκι: Αναγκαία η απόφαση για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών υπέρ της Ουκρανίας πριν από το τέλος του έτους

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους.

Ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελένσκι έφτασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού. Νωρίτερα σήμερα, αναχωρώντας από το Κίεβο για τη βελγική πρωτεύουσα ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φτάσουν σε συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση (...). Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».

Τουσκ: Κατ’ αρχήν συμφωνία στην ΕΕ για χρήση ρωσικών περιουσιακών υπέρ της Ουκρανίας

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών να εξετάσουν την επιλογή για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027 μέσω της χρησιμοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

«Εχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας, διότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, ζητούν εγγυήσεις», είπε.

«Η χρήση του λεγόμενου "headroom" (περιθώριο) στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικές χώρες της Ένωσης, άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια για την χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων γι' αυτό. Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ