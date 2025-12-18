Λαγκάρντ: Επιτακτική ανάγκη να δυναμώσουμε την Ευρωζώνη και την οικονομία της

Το outlook για τον πληθωρισμό περιγράφηκε ως «πιο αβέβαιο από το συνηθισμένο» λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Την επιτακτική ανάγκη να ενδυναμωθεί η Ευρωζώνη και η οικονομία της στο υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι οι προκλήσεις στο διεθνές εμπόριο θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σαν «βαρίδι» το επόμενο έτος, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της απόφασης της νομισματικής αρχής να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για 4η διαδοχική συνεδρίαση.

Χαρακτηρίζοντας την οικονομία ανθεκτική, η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 0,3% στο γ' τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρότερη κατανάλωση και επενδύσεις, ενώ και οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά με σημαντική, απρόσμενη, συνεισφορά της χημικής βιομηχανίας. Η οικονομία επωφελείται επίσης από μια εύρωστη αγορά εργασίας, με την Λαγκάρντ να επισημαίνει ότι το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία. Η ΕΚΤ εκτιμά πως τα πραγματικά εισοδήματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ η οικονομία αναμένεται να βρει στήριξη στις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις αυξημένες κρατικές δαπάνες σε υποδομές άμυνας.

Η πορεία των επιτοκίων

Η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε παρολ' αυτά ότι ο παράγοντας «αβεβαιότητα» δεν έχει εξαλειφθεί και είναι κάτι που η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά στην πορεία του 2026. Αβεβαιότητα για το τι συμβαίνει στη γεωπολιτική, στην κίνηση του εμπορίου κυρίως σε χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, στα σύνορα της Ευρώπης και σε άλλους τομείς. Για αυτό και η πορεία των επιτοκίων δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένη.

Επανέλαβε σχετικά με τις αποφάσεις του δ.σ., ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλό σημείο», χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι είναι στατική. Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι στη σημερινή συνεδρίαση δεν υπήρξε καμία συζήτηση για μείωση ή αύξηση επιτοκίων.

Επανέλαβε ότι η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. «Δεν δεσμευόμαστε σε συγκεκριμένη πορεία», είπε.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ ανέφερε ότι παραμένει σε «στενό εύρος» από την άνοιξη. Οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού επίσης δεν έχουν αλλάξει σημαντικά και παραμένουν ευθυγράμμιση με τον στόχο του 2%. Σύμφωνα με την Λαγκάρντ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα λόγω του base effect στην ενέργεια, ωστόσο το outlook για τον πληθωρισμό περιγράφηκε ως «πιο αβέβαιο από το συνηθισμένο» λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος.

«Ο ρόλος μου είναι σπουδαίος»

Σχετικά με την αναδιάρθρωση του δ.σ. της ΕΚΤ την επόμενη διετία και τον ρόλο της Λαγκάρντ το 2027, η Πρόεδρος της ΕΚΤ είπε πως δεν έχει αγαπημένο υποψήφιο για να τη διαδεχθεί και πως «υπάρχουν πολλοί καλοί υποψήφιοι» και πως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ -που πρόσφατα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη θέση- είναι ένας από αυτούς. Η Λαγκάρντ εξέφρασε την ικανοποίησή της που τόσο πολλοί άνθρωποι θέλουν να αναλάβουν τον ρόλο της. «Είναι μια σπουδαία δουλειά», είπε.

Περισσότερα σε λίγο....