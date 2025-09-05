Ευρωαγορές: Έχασαν τα πράσινα πρόσημα λόγω ΗΠΑ

Η έκθεση για την απασχόληση των ΗΠΑ επηρέασε το επενδυτικό ενδιαφέρον και ενέτεινε τις ανησυχίες για το πόσο πραγματικά ανθεκτική είναι η αγορά εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Αρνητικά έκλεισαν την Παρασκευή οι δείκτες στις ευρωαγορές, μετά από μία συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, καθώς η έκθεση για την απασχόληση των ΗΠΑ επηρέασε το επενδυτικό ενδιαφέρον και ενέτεινε τις ανησυχίες για το πόσο πραγματικά ανθεκτική είναι η αγορά εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη αλλά και εάν υποβόσκει ενδεχόμενο επιβράδυνσής της.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,16% στις 549,21 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 έχασε 0,47% στις 5.321 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX σημείωσε απώλειες 0,73% στις 23.614 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,31% στις 7.674 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 έχασε 0,05% στις 9.212 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε στο -0,85% και τις 41.614 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,48% στις 14.847 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Orsted κατέγραψε κέρδη 2,76% μετά την έγκριση από τους μετόχους της έκτακτης αύξησης κεφαλαίου ύψους 9,4 δισ. δολαρίων, μία κίνηση που ήρθε εν μέσω των επιθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε υπεράκτια αιολικά έργα. Η εταιρεία επίσης αναθεώρησε αρνητικά το ετήσιο guidance, προβλέποντας πλέον έσοδα 24-27 δισ. κορώνες Δανίας, από 25-28 δισ. που ανέμενε προηγουμένως, με την εταιρία να αποδίδει την υποβάθμιση στις χαμηλότερες από το φυσιολογικό ταχύτητες ανέμων στα υπεράκτια αιολικά πάρκα της.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις το α' εξάμηνο του έτους στη Βρετανία ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο έπειτα από αναθεώρηση λόγω σφάλματος της υπηρεσίας που εντείνει τις ανησυχίες για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων της χώρας. Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 1,7%. Η αναθεώρηση έγινε αφότου οι στατιστικολόγοι ανακάλυψαν ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουν τα εποχικά δεδομένα.

Επιπλέον, οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία σημείωσαν απροσδόκητη κάμψη τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis). Πιο αναλυτικά, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 0,5%