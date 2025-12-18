343 γυναίκες μηνύουν την Μπριζίτ Μακρόν μετά τις δηλώσεις της για φεμινίστριες διαδηλώτριες

343 γυναίκες, ένας αριθμός με ιστορική και συμβολική σημασία για τον γαλλικό φεμινισμό, υπέβαλαν αυτήν την εβδομάδα καταγγελία κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή.

Δεν έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από τότε που βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να απευθύνει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε άλλες γυναίκες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η πρώτη Κυρία της Γαλλίας, σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, βρισκόταν στο θέατρο για να παρακολουθήσει την παράσταση του ηθοποιού, Αρί Αμπιτάν.

Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι ο ηθοποιός το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε, ενώ η απόφαση επικυρώθηκε στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Το βίντεο, έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να συζητάει στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι με τον Άρι Αμπιτάν μετά την παράστασή του. Την προηγούμενη ημέρα, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση, καταγγέλλοντας τον Αμπιτάν ως βιαστή και φωνάζοντας συνθήματα.

