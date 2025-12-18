Ειδήσεις | Διεθνή

343 γυναίκες μηνύουν την Μπριζίτ Μακρόν μετά τις δηλώσεις της για φεμινίστριες διαδηλώτριες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
343 γυναίκες μηνύουν την Μπριζίτ Μακρόν μετά τις δηλώσεις της για φεμινίστριες διαδηλώτριες
343 γυναίκες, ένας αριθμός με ιστορική και συμβολική σημασία για τον γαλλικό φεμινισμό, υπέβαλαν αυτήν την εβδομάδα καταγγελία κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή.

Δεν έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από τότε που βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να απευθύνει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε άλλες γυναίκες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η πρώτη Κυρία της Γαλλίας, σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, βρισκόταν στο θέατρο για να παρακολουθήσει την παράσταση του ηθοποιού, Αρί Αμπιτάν.

Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι ο ηθοποιός το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε, ενώ η απόφαση επικυρώθηκε στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Το βίντεο, έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να συζητάει στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι με τον Άρι Αμπιτάν μετά την παράστασή του. Την προηγούμενη ημέρα, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση, καταγγέλλοντας τον Αμπιτάν ως βιαστή και φωνάζοντας συνθήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

tags:
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
Μήνυση
Γυναίκες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider