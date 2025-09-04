Μικρή παύση από τα ρεκόρ για τον χρυσό

Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ τα futures χρυσού έχασαν 0,8%.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, κάνοντας μια μικρή παύση από το ανοδικό σερί και τα ρεκόρ που σημειώθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αναζητώντας νέα σήματα για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,3% στα 3.547,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures χρυσού έχασαν 0,8% στα 3.604 δολάρια.

Την Τετάρτη ο χρυσός επέκτεινε το ράλι του, με ώθηση από τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μία μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άλμα 1,2% στα 3.576,59 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.578,50 δολαρίων. Τα futures χρυσού ενισχύθηκαν κατά 1,2% στα 3.635,5 δολάρια.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed που μίλησαν την Τετάρτη δήλωσαν ότι οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας συνεχίζουν να ενισχύουν την πεποίθησή τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η αγορά προεξοφλεί πλέον με πιθανότητα 98% μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Federal Reserve αυτό το μήνα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι διολίσθησε 1,75% στα 40,96 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε «βουτιά» 5,14% στα 1.380 δολάρια και το παλλάδιο απώλεσε 3,8% στα 1.141,5 δολάρια.