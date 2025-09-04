Ευρωαγορές: Στα πράσινα οι δείκτες με εξαίρεση το Παρίσι

Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότεροι δείκτες, καθώς οι αγορές αξιολογούν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και πως αυτά θα επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αξιολογούν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και πως αυτά θα επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Ειδικότερα, μείωση κατέγραψαν οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Αύγουστο, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας το σενάριο πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, η αμερικανική αγορά πρόσθεσε 54.000 μισθολόγια τον Αύγουστο στο ιδιωτικό της τομέα, αφότου τον Ιούλιο σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση στις 68.000 θέσεις εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,61% στις 550,09 μονάδες, με τον κλάδο των media και των τηλεπικοινωνιών να σημειώνουν κέρδη 2% αντίστοιχα. Ο ταξιδιωτικός κλάδος υποχώρησε 0,8% με «βαρίδι» την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Jet2 η οποία δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη προ τόκων και φόρων θα ανέλθουν στο κατώτερο εύρος των εκτιμήσεών της μεταξύ 449 και 496 εκατ. λιρών Αγγλίας για το σύνολο του έτους. Στο ταμπλό η Jet2 έκανε «βουτιά» 12,5%. Ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,37% στις 5.344 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX κέρδισε 0,81% στις 23.787 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,27% στις 7.698 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,42% στις 9.216 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε στο +0,49% και τις 41.989 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,88% στις 14.919 μονάδες.

Η μετοχή της Orsted έκλεισε στο +0,87%, αφού η δανέζικη εταιρεία ΑΠΕ μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκοντας να μπλοκάρει την εντολή που σταμάτησε την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου ανοιχτά της Νέας Αγγλίας των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα πριν την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας όπου θα ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Orsted ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα λάβει σχεδόν 1 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια από τον νορβηγικό πετρελαϊκό κολοσσό Equinor, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ΑΜΚ της Orsted ύψους 60 δισ. κορωνών Δανίας (9,4 δισ. δολάρια).

Η μετοχή της φαρμακευτικής Sanofi, υποχώρησε 8,3%, αφότου αναλυτές της JPMorgan χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα για το φάρμακο κατά της δερματίτιδας ως ασθενέστερα από τα αναμενόμενο.

Μείωση της τάξης του 0,5% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν πτώση 0,3%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν μείωση 0,4% τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat.

Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,2% στην Ευρωζώνη και κατά 2,4% στο μπλοκ.

Το βλέμμα στρέφεται στην Ουάσιγκτον, καθώς μετά την απόφαση εφετείου που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να επισπεύσει την εξέταση της έφεσης. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στις αρχές Νοεμβρίου, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις πιθανές επιπτώσεις στο εμπόριο.