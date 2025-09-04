Οικονομία | Διεθνή

Ευρωζώνη: Μείωση 0,5% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο

Μείωση της τάξης του 0,5% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν πτώση 0,3%.

Μείωση της τάξης του 0,5% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν πτώση 0,3%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν μείωση 0,4% τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat.

Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,2% στην Ευρωζώνη και κατά 2,4% στο μπλοκ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ο όγκος του λιανικού εμπορίου

  • μειώθηκε για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό κατά 1,1%,
  • αυξήθηκε για τα μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων) κατά 0,2%,
  • μειώθηκε για τα καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα κατά 1,7%.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου

  • μειώθηκε για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό κατά 0,9%,
  • αυξήθηκε για τα μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων) κατά 0,2%,
  • μειώθηκε για τα καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα κατά 1,3%.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κροατία (-4,0%), την Εσθονία (-2,0%) και τη Γερμανία (-1,5%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+1,5%), τη Λετονία (+1,4%) και την Ολλανδία (+1,1%).

