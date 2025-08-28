Πετρέλαιο: Ανέβηκαν οι τιμές μετά την δήλωση Τραμπ για την επίθεση στο Κίεβο

Το αρχικό αρνητικό κλίμα ανέτρεψε η δήλωση Τραμπ πως δεν χάρηκε όταν έμαθε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και drones.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, ανατρέποντας το αρχικό αρνητικό κλίμα της συνεδρίασης, αμέσως μετά το σχόλιο του Λευκού Οίκου πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν χάρηκε όταν έμαθε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 57 σεντς, ή 0,84, στα 68,62 δολάρια. Τα futurres του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κινήθηκαν ανοδικά 45 σεντς, ή 0,7%, κλείνοντας στα 64,60 δολάρια το βαρέλι.

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με πυραύλους και επιθέσεις με drones νωρίς την Πέμπτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους στο Κίεβο, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης. Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε drones για να χτυπήσει δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις και η εκτεταμένη προγραμματισμένη συντήρηση σε διυλιστήρια είχαν, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters, ως αποτέλεσμα να περιορισθεί σε επίπεδα ρεκόρ τον Αύγουστο η δυναμικότητα διύλισης ρωσικού πετρελαίου, αν και εκείνα που λειτουργούν είναι πιθανόν να ενισχύσουν την παραγωγή για να μετριασθούν οι επιπτώσεις.

Η προσφορά αργού πετρελαίου αναμένεται επίσης να αυξηθεί λόγω του σχεδίου του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής τον Σεπτέμβριο κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα.

Η ασθενέστερη ζήτηση και η υψηλότερη προσφορά θα προκαλέσουν αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου, ανέφεραν σε σημείωμα οι Ritterbusch and Associates.

Πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου, οι ρωσικές προμήθειες αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχουν ξαναρχίσει μετά από διακοπή που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν την Πέμπτη η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL και ο υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας.