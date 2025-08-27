ΧΑ: Διήμερη διόρθωση 3,9% για τις τράπεζες

Αν και κατάφερε ενδοσυνεδριακά να ανακάμψει από απώλειες έως 0,76%, ο Γενικός Δείκτης δεν απέφυγε τελικά το αρνητικό κλείσιμο. Συνεχίστηκαν στο ταμπλό οι επιλεκτικές κινήσεις σε large caps και περιφέρεια.

Με εναλλαγές προσήμου σε εύρος 30 περίπου μονάδων κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών και, παρόλο που κατάφερε ενδοσυνεδριακά να ανακάμψει από απώλειες έως 0,76%, δεν απέφυγε τελικά το αρνητικό κλείσιμο.

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών συνεχίστηκαν και σήμερα, με εστίαση με μετοχές που έχουν υπεραποδώσει το προηγούμενο διάστημα, ενώ εξίσου εμφανής ήταν και η αναζήτηση ευκαιριών, με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά κύριο λόγο, αλλά και σε μετοχές της «περιφέρειας».

Αναπόφευκτα, για μια αγορά με το βάθος και τη σύνθεση της ελληνικής, καταλύτες από το εξωτερικό όπως οι εξελίξεις στη Γαλλία έχουν αυξημένη βαρύτητα. Προς το παρόν «οι αγορές εξακολουθούν να διαμορφώνουν άποψη για τις συνέπειες της επικείμενης ψηφοφορίας και φαίνεται ότι δεν βιάζονται να τιμολογήσουν τις πρόωρες εκλογές ως βασικό σενάριο» όπως σημειώνει η ING. Στην πλειονότητά τους οι ξένοι αναλυτές αναμένουν πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και επιλογή νέου πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο Μακρόν. Αυτό μοιάζει μέχρι στιγμής το καλύτερο σενάριο για τις αγορές, σε σχέση με την επιλογή προκήρυξης νέων βουλευτικών εκλογών εν μέσω δημοσκοπικής ανόδου της γαλλικής ακροδεξιάς.

Το «βλέμμα» στρέφεται και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, εκεί όπου όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της Nvidia, όχι μόνο επειδή είναι η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη παγκοσμίως, αλλά και επειδή τα μεγέθη της και οι εκτιμήσεις της διοίκησης αναμένεται να «φωτίσουν» την πορεία συνολικά του τεχνολογικού κλάδου και, ειδικότερα, αυτού της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος εδώ και καιρό λειτουργεί ως «ατμομηχανή» των διεθνών αγορών.

Εντός συνόρων, η αγορά επιστρέφει από σήμερα με τη Motor Oil σε ρυθμούς αποτελεσμάτων, και τις επόμενες ημέρες έως τις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένονται διαδοχικά αποτελέσματα από τις Austriacard, Intralot, ΟΠΑΠ, Trade Estates, Metlen, ΔΑΑ, Σαράντης και Fourlis.

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση της Τετάρτης έκλεισε με μικρές απώλειες 0,33% στις 2.069,74 μονάδες. Σε επίπεδο μήνα, με δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να συμπληρωθεί ο χρηματιστηριακός Αύγουστος, ο ΓΔ βρίσκεται στο +3,76%.

Στις 2.234,50 μονάδες με πτώση 1,28% έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, που σε επίπεδο διημέρου έχει διορθώσει σε ποσοστό 3,91%. Στη σύνθεσή του οι μετοχές των Alpha Bank και CrediaBank ήταν οι μοναδικές με θετικό πρόσημο στο κλείσιμο.

Στο σύνολο του ταμπλό, 68 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 53 που υποχώρησαν και 32 αμετάβλητων.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 225,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45,11 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών, η μερίδα του λέοντος ξανά στην Alpha Bank, στον τίτλο της οποίας πέρασαν «πακέτα» συνολικής αξίας 33,24 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, στην «κορυφή» των κερδών βρέθηκε η Jumbo με άνοδο 3,32% στα 31,10 ευρώ, ακολούθησε η ElvalHalcor με κλείσιμο στα 2,79 ευρώ και κέρδη 2,95%, ενώ ενισχυμένη 2,11% έκλεισε η μετοχή της Aktor στα 7,74 ευρώ. Στο +1,65% το κλείσιμο της Σαράντης (14,80 ευρώ), στο +1,37% ο ΟΤΕ (16,29 ευρώ), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Lamda Development (+0,84%), Alpha Bank (+0,59%), ΟΠΑΠ (+0,31%), Metlen(+0,18%) και ΕΥΔΑΠ (+0,14%). Αμετάβλητος στα 38 ευρώ ο τίτλος της Τιτάν, όπως και η Motor Oil στα 26 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχώρησε 2,22% στα 7,94 ευρώ, η ΕΤΕ 1,94% στα 12,16 ευρώ, η Τρ. Κύπρου 1,78% στα 7,74 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς 1,51% στα 6,90 ευρώ. Πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκαν και οι ΔΑΑ και Aegean στα 10,75 ευρώ και 14,82 ευρώ αντίστοιχα.

Μικρότερες απώλειες για Viohalco (-0,90%), Helleniq Energy (-0,81%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,78%), Cenergy (-0,73%), και οριακά αρνητικό πρόσημο για ΔΕΗ (-0,07%) και Coca-Cola HBC (-0,05%).