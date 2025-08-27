Μεταβλητότητα στη Wall Street μια «ανάσα» πριν από τα αποτελέσματα της Nvidia

Ο κολοσσός κατασκευής chip θεωρείται «βαρόμετρο» για τις αγορές ως προς την αξιολόγηση της πορείας του τεχνολογικού κλάδου και του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης.

Μικτά πρόσημα και μεταβλητότητα σημειώνεται στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν μετά το «καμπανάκι» του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών θεωρείται «βαρόμετρο» για τις αγορές ως προς την αξιολόγηση της πορείας του τεχνολογικού κλάδου και του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές της Wall Street έχουν μεγάλες προσδοκίες για την Nvidia, η οποία έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον S&P 500 και θεωρείται «ηγέτης» στην ευρύτερη αγορά. Τα κέρδη της θα μπορούσαν είτε να επιβραδύνουν είτε να προωθήσουν την ανάκαμψη της φετινής χρονιάς, ιδίως αφού οι Magnificent Seven φαίνεται να ανακάμπτουν από την πτώση της περασμένης εβδομάδας.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη της στις 11 από τις 12 τελευταίες τριμηνιαίες εκθέσεις, παρόλο που η μετοχή της είχε αρνητική αντίδραση μετά την ανακοίνωση των κερδών τέσσερις από αυτές τις φορές, σύμφωνα με την FactSet.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,23% στις 45.521 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,03% στις 6.467 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 0,14% στις 21.513 μονάδες.

Την Τρίτη οι δείκτες σημείωσαν άνοδο, παρά τις έντονες αλλαγές προσήμων που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά. Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,3%, ο διευρυμένος S&P 500 κέρδισε 0,41% και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,44%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της MongoDB «εκτινάσσεται» κατά 33,5%, καθώς τα αποτελέσματά της για το τρέχον τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street. Η MongoDB ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1 δολαρίου ανά μετοχή με έσοδα 591 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από την πρόβλεψη της LSEG για 66 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 556 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Kohl's σημειώνει άλμα 23,9% μετά τα προσαρμοσμένα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ύψους 56 σεντ ανά μετοχή, τα οποία ξεπέρασαν την πρόβλεψη της LSEG για 29 σεντ ανά μετοχή. Τα έσοδα επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Το επενδυτικό κοινό παρακολουθεί επίσης τη «διαμάχη» που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στην απόλυσή της, σε μία άνευ προηγουμένου και δραματική κλιμάκωση των επιθέσεών του στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λόγω της άρνησής της να μειώσει τα επιτόκια. Η Κουκ αντέδρασε και ανακοίνωσε, μέσα από δήλωση του δικηγόρου της, πως θα προχωρήσει σε νομική προσφυγή κατά της απομάκρυνσής της από την Fed από τον Τραμπ.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα θα είναι «ζωντανή», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υπονοώντας πως υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής των επιτοκίων, χωρίς να αναφέρει ποια πορεία για την νομισματική πολιτική θα υποστήριζε. «Πιστεύω με σιγουριά πως κάθε συνεδρίαση είναι, από τη δική μου οπτική γωνία, "ζωντανή"», ανέφερε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξή του στο CNBC.