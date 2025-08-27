Goldman Sachs: Το Brent θα υποχωρήσει προς τα 50 δολάρια μέχρι τα τέλη του 2026

Η Goldman Sachs αναμένει ότι η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent θα υποχωρήσει προς τα 50 δολάρια το βαρέλι μέχρι τα τέλη του 2026, λόγω της αύξησης του πλεονάσματος πετρελαίου το επόμενο έτος.

«Αναμένουμε ότι το πλεόνασμα πετρελαίου θα διευρυνθεί και θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων κατά σχεδόν 800 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σε σημείωμα της την Τρίτη.

Εκτιμά ότι το αποθηκευμένο πετρέλαιο στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ θα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου αποθέματος, περίπου 270 εκατομμύρια βαρέλια το 2026. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση στις χώρες του ΟΟΣΑ, αυτό θα μειώσει την αξία του Brent από τις τρέχουσες τιμές των περίπου 65 δολαρίων.

Η Goldman δήλωσε ότι οι τιμές του Brent είναι πιθανό να παραμείνουν κοντά σε εκείνες των προθεσμιακών συμβολαίων κατά το υπόλοιπο του 2025, αλλά να πέσουν κάτω από αυτά τα συμβόλαια το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων του ΟΟΣΑ επιταχύνεται.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η πιθανή επιτάχυνση της αύξησης των κινεζικών αποθεμάτων σε 0,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από 0,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, θα αύξανε τον μέσο όρο του Brent για το 2026 κατά 6 δολάρια το βαρέλι.

Σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού Brent διαπραγματεύονται περίπου στα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται στα 63 δολάρια.