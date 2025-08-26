Απώλειες πάνω από 2% για το πετρέλαιο

Απώλειες πάνω από 2% σημείωσε την Τρίτη το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανή διακοπή των προμηθειών καυσίμων από τη Ρωσία.

Πιο συγκεκριμένα, το αργό τύπου Brent έχασε 1,58 δολάρια ή 2,3% στα 67,22 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ στην προηγούμενη συνεδρίαση άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου. Το West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 1,55 δολάρια ή περίπου 2,39% στα 63,25 δολάρια.

Τα κέρδη του πετρελαίου τη Δευτέρα οφείλεται κυρίως στους κινδύνους προσφοράς μετά τα χτυπήματα της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και την πιθανότητα περαιτέρω κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας ως απάντηση στις προόδους της Ρωσίας στα χτυπήματα ουκρανικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ενέργειας, έχουν διαταράξει την επεξεργασία και τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας και έχουν δημιουργήσει ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, ανανέωσε την απειλή του να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο διαπραγματεύσεων αυτού του μήνα για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.