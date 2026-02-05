Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος της συνεχιζόμενης πίεσης στα υδατικά αποθέματα του νησιού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και επισήμως η Σύμη λόγω λειψυδρίας, μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος της συνεχιζόμενης πίεσης στα υδατικά αποθέματα του νησιού, σε μια συγκυρία κατά την οποία η υδατική ανεπάρκεια εξελίσσεται σε συστημική πρόκληση για πολλές περιοχές της χώρας.

Διευρύνεται ο «χάρτης» της έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία

Παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, η λειψυδρία παραμένει ενεργή σε μεγάλο μέρος της Επικράτειας. Πέραν της Αττικής, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω υδατικής πίεσης έχουν ήδη τεθεί η Λέρος και η Πάτμος, με ενεργοποίηση ταχύτερων διαδικασιών για έργα ενίσχυσης υδροδότησης και παρεμβάσεις αφαλάτωσης.

Παράλληλα, άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε συνθήκες υψηλού κινδύνου όπως τμήματα της Θεσσαλίας, η Κρήτη και αρκετά νησιά των Κυκλάδων, όπου οι πιέσεις στους υδροφορείς και η αυξημένη ζήτηση, ιδίως την τουριστική περίοδο, επιβαρύνουν περαιτέρω τα διαθέσιμα αποθέματα.

Σε παλαιότερες φάσεις της ίδιας κρίσης είχαν επίσης κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δήμοι της Λέσβου, αναδεικνύοντας ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται γεωγραφικά αλλά επεκτείνεται τόσο σε νησιωτικές όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές.

Η κήρυξη της Σύμης εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ενεργοποιώντας καθεστώς ταχείας παρέμβασης για την ενίσχυση της υδροδότησης, την επιτάχυνση κρίσιμων έργων και τη διαχείριση των συνεπειών μιας παρατεταμένης υδατικής κρίσης που συνδέεται πλέον άμεσα με τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και τη διαχρονική πίεση στα αποθέματα νερού της χώρας.