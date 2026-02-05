Πρόεδρος Ταϊβάν: Η συνεργασία με ΗΠΑ «δεν θα αλλάξει» παρά την προειδοποίηση του Σι

Ο Λάι Τσινγκ-τε επέμεινε πως «οι δεσμεύσεις» των ΗΠΑ στην Ταϊβάν «παραμένουν αμετάβλητες» κι ότι υπάρχουν «εξαίρετοι δίαυλοι επικοινωνίας» των δυο πλευρών.

Ο ταϊβανός ηγέτης Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε σήμερα πως η συνεργασία της Ταϊπέι με την Ουάσιγκτον «δεν θα αλλάξει», παρά την προειδοποίηση του κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ να μην πουλάει όπλα στην Ταϊβάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους την προηγουμένη.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ είναι γερές σαν βράχος και όλα τα προγράμματα συνεργασίας συνεχίζονται και δεν θα αλλάξουν», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Λάι δημοσιογράφους εξερχόμενος από εργοστάσιο υφασμάτων που επισκέφθηκε.

Ο Λάι Τσινγκ-τε επέμεινε πως «οι δεσμεύσεις» των ΗΠΑ στην Ταϊβάν «παραμένουν αμετάβλητες» κι ότι υπάρχουν «εξαίρετοι δίαυλοι επικοινωνίας» των δυο πλευρών, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Χθες ο πρόεδρος της Κίνας Σι προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον πρέπει να «δείξει σύνεση» αναφερόμενος στις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν που ανακοινώνει συχνά, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η νήσος Ταϊβάν και η ηπειρωτική Κίνα χωρίστηκαν πολιτικά στο τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Το Πεκίνο όμως συνεχίζει να θεωρεί το νησί κινεζική επαρχία, που μένει να ενωθεί με την υπόλοιπη χώρα και λέει πως επιδιώκει ειρηνική «επανένωση», αλλά χωρίς να έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Μολονότι δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, η Ουάσιγκτον είναι για δεκαετίες ο κυριότερος υποστηρικτής της νήσου σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού των ενόπλων δυνάμεών της.

Η νέα έκδοση της «στρατηγικής για την εθνική άμυνα» των ΗΠΑ, για το 2026, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει σκοπό την «αποτροπή της Κίνας στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού διά της ισχύος», χωρίς να αναφέρεται ωστόσο ρητώς στην Ταϊβάν, όπως προηγούμενα τέτοια κείμενα.

