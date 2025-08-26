Υψηλό δύο εβδομάδων για τον χρυσό

Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κλονίστηκε.

Σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων ανήλθε την Τρίτη ο χρυσός καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κλονίστηκε έπειτα από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την Λίζα Κουκ από τη θέση της. Σημειώνεται ότι η Λίζα Κουκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, θα προσφύγει νομικά κατά της απόφασης του Τραμπ.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot σημείωσε άνοδο 0,5% στα 3.382,19 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδό του από την 11η Αυγούστου. Τα futures του χρυσού ενισχύθηκαν 0,5% στα 3.382,19 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι απολύει την αξιωματούχο της Fed, επικαλούμενος ισχυρισμούς του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, ότι είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου και δραματική κλιμάκωση των επιθέσεών του στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λόγω της άρνησής της να μειώσει τα επιτόκια.

Από την άλλη, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών υποχώρησαν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη. Ειδικότερα, οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 9,4%, καλύτερα από την μείωση 4% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Πρόκειται για την τρίτη πτώση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 0,1% στα 38,52 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα υποχώρησε 0,1% στα 1.340,88 δολάρια. Το παλλάδιο πρόσθεσε 1,5% και διαμορφώθηκε στα 1.102,65 δολάρια έχοντας ενδοσυνεδριακά αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιουλίου.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image