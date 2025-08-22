Οριακή άνοδος για το πετρέλαιο την Παρασκευή - Κέρδη στην εβδομάδα

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,09%. Το WTI έκλεισε με άνοδο 0,22%.

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς το επενδυτικό κοινό παραμένει επιφυλακτικό λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 6 σεντς ή 0,09% στα 67,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έκλεισε στα 63,66 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 0,22% ή 14 σεντς. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent σημείωσε άνοδο 2,9%, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 1,4%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.