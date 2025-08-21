Έχασαν «έδαφος» οι ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση για το deal ΕΕ-ΗΠΑ - «Στήριγμα» ο PMI Ευρωζώνης

Οι επιχειρήσεις είδαν τον Αύγουστο να αυξάνεται ο αριθμός των νέων παραγγελιών για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024.

Με μικτά πρόσημα και μεταβλητότητα ολοκλήρωσαν οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωαγορές τις συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από κοινού από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, η οποία περιγράφεται και από τις δύο πλευρές ως ένα «πρώτο βήμα» στη διαδικασία επαναπροσανατολισμού των εμπορικών τους σχέσεων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, περιέγραψε μεταξύ άλλων και το πολιτικό περίβλημα της συμφωνίας, τονίζοντας ότι αυτή επιτεύχθηκε σε μία στιγμή κατά την οποία είναι απαραίτητη η «ενότητα» στη Δύση και ότι οι όροι της είναι οι πιο ευνοϊκοί που έχουν «παραχωρήσει» οι ΗΠΑ απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο εμπορικό τους εταίρο.

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη έκπληξη όσων ανακοινώθηκαν είναι το ανώτατο όριο του 15% που συμφωνήθηκε για τους δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει πρόσφατα με ιλιγγιώδεις δασμούς έως και 250%.

Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η συμφωνία για τα φαρμακευτικά προϊόντα ανακοινώθηκε προτού ολοκληρωθούν στις ΗΠΑ οι έρευνες του Άρθρου 232, για κλάδους που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι άπτονται της εθνικής τους ασφάλειας. Κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, ότι με την ολοκλήρωση αυτών των ερευνών δεν αποκλείεται το τελικό ύψος των δασμών να είναι μεγαλύτερο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,05% στις 558,84 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 έχασε 0,17% στις 5.462 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,06% στις 24.292 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,44% στις 7.938 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,22% στις 9.308 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,30% στις 42.995 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,02% στις 15.297 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η βρετανική εταιρεία λιανικής WH Smith υποβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις για τα κέρδη την Πέμπτη, μετά από μια αξιολόγηση που αποκάλυψε ότι τα κέρδη είχαν υπερεκτιμηθεί στο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώσει «ελεύθερη πτώση» άνω του 42% στο κλείσιμο των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, λίγο πριν το κλείσιμο του οικονομικού έτους, η WH Smith δήλωσε ότι είχε εντοπίσει μια «υπερεκτίμηση» 30 εκατομμυρίων λιρών (40,35 εκατομμύρια δολάρια) στα αναμενόμενα κέρδη στη Βόρεια Αμερική.

Επιστρέφοντας στη Γηραιά Ήπειρο, στο επενδυτικό μικροσκόπιο βρέθηκαν τα τελευταία στοιχεία του PMI Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις είδαν τον Αύγουστο να αυξάνεται ο αριθμός των νέων παραγγελιών για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, βοηθώντας τη συνολική δραστηριότητα να επεκταθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στο 51,1 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση και την υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2024. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει πτώση στο 50,7.

Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, με τον PMI να αυξάνεται στο 50,5 από 49,8 τον Ιούλιο, εισερχόμενος σε τροχιά επέκτασης για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρία χρόνια. Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται αλλά με μειωμένο ρυθμό, με τον δείκτη PMI του κυρίαρχου τομέα του μπλοκ να υποχωρεί στο 50,7 από 51,0 τον Ιούλιο.

Η δραστηριότητα των γερμανικών επιχειρήσεων ενισχύθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο, αντλώντας ώθηση κυρίως από τον μεταποιητικό κλάδο. Ο σύνθετος δείκτης PMI που καλύπτει μεταποίηση και υπηρεσίες, ενισχύθηκε στις 50,9 μονάδες τον Αύγουστο από 50,6 μονάδες τον Ιούλιο, σε υψηλό πέντε μηνών. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες από 50,6 τον Ιούλιο, σημειώνοντας υψηλό 41 μηνών, ενώ ο δείκτης για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 50,1 μονάδες από 50,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, από το μικροσκόπιο των επενδυτών δεν ξέφυγε το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed και σήματα που μπορεί να πάρουν οι αγορές για τα επόμενα βήματα την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Οι ομιλίες βασικών αξιωματούχων σήμερα και η αυριανή τοποθέτηση του προέδρου, Τζερόμ Πάουελ, θα δώσουν σαφή δείγματα για το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια.

Μία «πρόγευση» από τι θα ειπωθεί στην κρίσιμη σύνοδο, διαφάνηκε στα πρακτικά της Fed. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού απασχόλησαν τους αξιωματούχους της FOMC, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.