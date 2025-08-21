ΧΑ: «Χειρόφρενο» στη ζώνη των 2.090-2.130 μονάδων

Χωρίς μεταβολή για τον Γενικό Δείκτη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μια συνεδρίαση όπου κυριάρχησε το stock picking.

Χωρίς μεταβολή για τον Γενικό Δείκτη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μία συνεδρίαση όπου κυριάρχησε το stock picking και επιβεβαίωσε ότι η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής.

Σε επίπεδο κλεισίματος, ο Γενικός Δείκτης με αμελητέες απώλειες 0,01% στις 2.097,07 μονάδες, παρέμεινε εντός της ζώνης των 2.090-2.130 στην οποία συσσωρεύει από τις 11 Αυγούστου και μετά, από τότε δηλαδή που διέσπασε ανοδικά το επίπεδο των 2.100 μονάδων.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, και ακόμα περισσότερο από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έπειτα, η αγορά θα κινηθεί εκ νέου σε ρυθμούς ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, αρχής γενομένης με τις Motor Oil (27/8), Austriacard (28/8) και Intralot (29/8) και εν συνεχεία με ΟΠΑΠ (3/9), Trade Estates (3/9), Metlen (9/9), ΔΑΑ (9/9), Σαράντης (9/9) και Fourlis (9/9).

Εκτός συνόρων, τα νέα ήρθαν σήμερα από το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-ΕΕ, το οποίο αν και έκρυβε κάποιες εκπλήξεις, επί της ουσίας επιβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα πλαίσιο που δε μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια κακή συμφωνία.

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της ING, το κείμενο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά λειτουργεί ως διευκρίνιση όσων είχαν συμφωνήσει στα τέλη Ιουλίου ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επισημαίνουν μάλιστα ότι οι ασάφειες της συμφωνίας αφήνουν περιθώρια «τόσο για ερμηνείες όσο και για πιθανή κλιμάκωση».

«Το μοναδικό πραγματικό όφελος για την Ευρώπη είναι ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι χειρότερο, και ότι πλέον υπάρχει κάποια σαφήνεια. Ωστόσο, αυτή η σαφήνεια παραμένει εύθραυστη και μπορεί γρήγορα να διαλυθεί. Η συμφωνία περιέχει πολυάριθμα στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μελλοντικές εντάσεις και κλιμάκωση» αναφέρει χαρακτηριστικά η ING. Καταλήγει δε, σχολιάζοντας ότι «η συμφωνία-πλαίσιο λειτουργεί ως μια οδυνηρή υπενθύμιση της τρέχουσας εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ (…) Είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί αυτό ως ‘συμφωνία’ όταν μοιάζει περισσότερο με έγγραφο περιορισμού ζημιών για την Ευρώπη».

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στο -0,01% συνοδεύθηκε από τζίρο 190,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40,05 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο δείκτης των τραπεζών, που κινήθηκε ανοδικά στο σύνολο σχεδόν της συνεδρίασης αλλά έχασε στιγμιαία το θετικό πρόσημο λίγο πριν τις 16:30, έκλεισε τελικά με μικρή άνοδο 0,20% στις 2.281,69 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 73 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 51 πτωτικών και 29 αμετάβλητων.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν ανοδικά οι ΔΑΑ (+1,60%), Aktor (+1,46%) και Alpha Bank (+1,41%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,83%), Τρ. Κύπρου (+0,53%), ΕΤΕ (+0,24%), Eurobank (+0,18%), Viohalco (+0,15%) και Σαράντης (+0,14%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Optima με απώλειες 2,33% στα 7,96 ευρώ. Ακολούθησαν οι ΟΠΑΠ (-1,40%), ElvalHalcor (-0,95%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,87%) και Helleniq Energy (-0,86%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (-0,53%), ΕΥΔΑΠ (-0,41%), Metlen (-0,28%), Jumbo (-0,25%), ΟΤΕ (-0,18%) και Coca-Cola HBC (-0,09%).