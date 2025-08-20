Κέρδη για το πετρέλαιο μετά τη μείωση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (Energy Information Administration) δήλωσε ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6 εκατ. βαρέλια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Αυγούστου, έναντι της εκτίμησης αναλυτών του Reuters για μείωση κατά 1,8 εκατ. βαρέλια.

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το πετρέλαιο καθώς η αμερικανική υπηρεσία ενέργειας (ΕΙΑ) ανακοίνωσε ότι μειώθηκαν τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες για το Ουκρανικό.

Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,05 δολάρια ή 1,6% στα 66,84 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έκλεισε στα 63,21 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 1,4% ή 86 σεντς.

Την Τρίτη, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 1% με το WTI να κλείνει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαΐου εν μέσω αισιοδοξίας ότι πλησιάζει μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού το 2024 μετά τις ΗΠΑ, επομένως οποιαδήποτε συμφωνία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Μόσχας θααυξήσει την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου που είναι διαθέσιμη για εξαγωγή στις παγκόσμιες αγορές.