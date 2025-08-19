«Βουτιά» για το πετρέλαιο μετά τα βήματα προόδου στο Ουκρανικό

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,31%, στα 65,73 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου διολίσθησαν 1,72%, στα 62,33 δολάρια το βαρέλι. Το πιο ενεργό συμβόλαιο WTI του Οκτωβρίου έχασε 0,73%, στα 62,24 δολάρια το βαρέλι.

Επέστρεψε στις απώλειες το πετρέλαιο την Τρίτη καθώς οι επενδυτές βολιδοσκοπούν τις εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό, εκτιμώντας πως μία εξομάλυνση των σχέσεων με αποκλιμάκωση των εντάσεων μέσω της διπλωματικής οδού θα φέρει μερική άρση των κυρώσεων στο ρωσικό αργό, αυξάνοντας την προσφορά.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,2%, στα 65,79 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου διολίσθησαν 1,7%, στα 62,35 δολάρια το βαρέλι. Το πιο ενεργό συμβόλαιο WTI του Οκτωβρίου έχασε 1,5%, στα 61,77 δολάρια το βαρέλι.

«Οι τιμές του πετρελαίου ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων μεταξύ Τραμπ-Πούτιν και Τραμπ-Ζελένσκι, και ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση ειρηνευτική συμφωνία ή εκεχειρία, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος», εκτίμησε ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής αναλυτής ενέργειας στην DBS Bank.

«Οι πιθανότητες περαιτέρω κλιμάκωσης ή εντατικοποίησης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη είναι προς το παρόν εκτός συζήτησης» πρόσθεσε, ενώ επεσήμανε πως η χαλαρότερη στάση του Τραμπ σχετικά με τις δευτερογενείς κυρώσεις που στοχεύουν τους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου έχει μειώσει τον κίνδυνο παγκόσμιων διαταραχών εφοδιασμού, μετριάζοντας ελαφρώς τις γεωπολιτικές εντάσεις.

«Εάν ο Τραμπ άρει τις απειλές για δευτερογενείς δασμούς ή κυρώσεις θα οδηγούσε το πετρέλαιο σε πτώση προς τον μέσο στόχο μας για τα 58 δολάρια ανά βαρέλι για το τέταρτο τρίμηνο του 2025/α' τριμήνου του 2026», εξήγησε ο Μπαρτ Μέλεκ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.