Απώλειες στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε βρετανικό πληθωρισμό και Ουκρανικό

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου συνεχίζουν για δεύτερη σερί ημέρα την πτωτική τους πορεία. Οι Rheinmetall και Hensoldt χάνουν 1,1% και 1,7% αντίστοιχα, ενώ η Qinetiq υποχωρεί 1,7%.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα νεότερα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό, ο οποίος άγγιξε υψηλό 18 μηνών, ενώ παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,13% στις 557,10 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Ο EuroStoxx 50 χάνει 0,25% στις 5.469 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,51% στις 24.310 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,24% στις 7.960 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με -0,11% στις 9.179 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,31% στις 42.895 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,29% στις 15.271 μονάδες.

Την Τρίτη οι ευρωαγορές έκλεισαν με κέρδη, ολοκληρώνοντας μάλιστα σε υψηλό άνω των πέντε μηνών, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις στο πεδίο του Ουκρανικού βαίνουν προς μία θετική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τουλάχιστον την κλιμάκωση της έντασης, ειδικά μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών ηγέτες χθες στον Λευκό Οίκο.

Παρόλα αυτά, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στην Ευρωζώνη αντέδρασαν αρνητικά και συνεχίζουν για δεύτερη διαδοχική ημέρα την πτωτική τους πορεία. Οι γερμανικές Rheinmetall και Hensoldt χάνουν 1,1% και 1,7% αντίστοιχα, ενώ η βρετανική Qinetiq υποχωρεί κατά 1,7%.

Στα μάκρο της ημέρας, υψηλότερα των εκτιμήσεων και σε υψηλό 18 μηνών διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο 3,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Οικονομολόγοι, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε το 3,7% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούλιο, αφού είχε αυξηθεί στο 3,6% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Ο δομικός πληθωρισμός του Ιουλίου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ασταθείς τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε κατά 3,8% ετησίως, από 3,7% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούνιο.

Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Απώλειες κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν σημαντική πτώση με «βαρίδι» τις απώλειες που σημείωσε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq χθες στη Wall Street, ενώ οι ιαπωνικοί δείκτες επέκτειναν την πτωτική τους πορεία λόγω αδύναμων στοιχείων για το εμπόριο.

Σε αυτό το κλίμα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 1,42% στις 43.930 μονάδες, ενώ ο Topix έχασε 0,57% στις 3.098 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ καταγράφει κέρδη 0,26% στις 25.184 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κέρδισε 1,14% στις 4.271 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας διολίσθησε 0,68% στις 3.130 μονάδες και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με -1,31% στις 777,61 μονάδες. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,25% στις 8.818 μονάδες.

Στο ταμπλό, η SoftBank Group σημείωσε «βουτιά» άνω του 8%, ενώ η SK Hynix υποχώρησε 3,8%.

Στα μάκρο της ημέρας, πτώση 2,6% κατέγραψαν οι εξαγωγές στην Ιαπωνία τον Ιούλιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη «βουτιά» από τον Φεβρουάριο του 2021, καθώς μειώθηκαν οι παραδόσεις προς τις δύο μεγαλύτερες αγορές της - τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πρόκειται για πτώση μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του Reuters για συρρίκνωση 2,1% και τη μείωση 0,5% που σημειώθηκε τον Ιούνιο.