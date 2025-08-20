Ιαπωνία: Σε χαμηλό 4 ετών οι εξαγωγές τον Ιούλιο

Πρόκειται για πτώση μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του Reuters για συρρίκνωση 2,1% και τη μείωση 0,5% που σημειώθηκε τον Ιούνιο.

Πτώση 2,6% κατέγραψαν οι εξαγωγές στην Ιαπωνία τον Ιούλιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη «βουτιά» από τον Φεβρουάριο του 2021, καθώς μειώθηκαν οι παραδόσεις προς τις δύο μεγαλύτερες αγορές της - τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πρόκειται για πτώση μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του Reuters για συρρίκνωση 2,1% και τη μείωση 0,5% που σημειώθηκε τον Ιούνιο.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, συρρικνωμένες κατά 10,1% τον Ιούλιο, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από την μείωση κατά 11,4% που σημειώθηκε τον Ιούνιο. Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τις ιαπωνικές εξαγωγές.

Οι αποστολές προς την ηπειρωτική Κίνα -τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ιαπωνίας- μειώθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, αλλά οι αποστολές προς το Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 17,7%.

Επιπλέον, οι εισαγωγές στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μειώθηκαν κατά 7,5%, λιγότερο από την αναμενόμενη πτώση 10,4%.

Ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε απώλειες 0,9% μετά την ανακοίνωση, ενώ το γιεν υποχώρησε στα 147,79 ανά δολάριο.

Τα αδύναμα εμπορικά στοιχεία ήρθαν μετά την ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονομίας το β' τρίμηνο, με το ΑΕΠ να σημειώνει άνοδο κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι δασμοί στα αυτοκίνητα μειώθηκαν από 25% σε 15% στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας της Ιαπωνίας. Τα αυτοκίνητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά προϊόντα της Ιαπωνίας και αποτελούν τη μεγαλύτερη εξαγωγή της προς τις ΗΠΑ το 2024.

Η αξία των εξαγωγών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 28,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, πτώση μεγαλύτερη από αυτή (-26,7%) που σημειώθηκε τον Ιούνιο.