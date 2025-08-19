Wall Street: Άγγιξε ρεκόρ ο Dow Jones - Πτώση 1,46% για Nasdaq με βαρίδι τις Big Tech

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,02% στις 44.922 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,59% στις 6.411 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 1,46% στις 21.314 μονάδες.

Μεικτά πρόσημα κατέγραψε η Wall Street την Τρίτη, με τον Dow Jones να ακουμπά αλλά να μην κατοχυρώνει ρεκόρ όλων των εποχών (45.207 μονάδες) με ώθηση από το ράλι 3,17% για την μετοχή της Home Depot, η οποία αν και ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, ωστόσο διατήρησε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους, ενώ η πτώση των τεχνολογικών τίτλων έφερε καθοδικές πιέσεις σε S&P 500 και Nasdaq, καθώς η ευρύτερη αγορά στρέφει το βλέμμα της στο Τζάκσον Χολ.

Αναλυτικότερα, οι επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ αργότερα μέσα στην εβδομάδα στην ετήσια οικονομική σύνοδο που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως επάνω στην στρατηγική που θα ακολουθήσει με τα επιτόκια, ειδικά μετά από μία σειρά αντικρουόμενων στοιχείων από το πεδίο του πληθωρισμού, ενώ τα φώτα στρέφονται και στους κολοσσούς του αμερικανικού λιανεμπορίου.

Η φετινή χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου χωρίς άλλη συνεδρίαση της FOMC. Αναμένονται δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), γεγονός που κάνει το Τζάκσον Χολ να λειτουργεί σαν μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση». Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν μία μείωση επιτοκίων 0,25% τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, σύμφωνα με την BofA, ο Πάουελ δεν θα είναι τόσο «περιστέρι» (dovish) όσο περιμένουν οι επενδυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,02% στις 44.922 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,59% στις 6.411 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 1,46% στις 21.314 μονάδες. Οι tech μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης έφεραν απώλειες στα ταμπλό. Η Nvidia σημείωσε πτώση 3,5%, ενώ οι Advanced Micro Devices (AMD) και Broadcom κατέγραψαν πτώση 5,44% και 3,55%. Άλλα βαριά χαρτιά των Mag 7 όπως η Tesla, η Meta και το Netflix, βάφτηκαν επίσης στα κόκκινα με -1,75%, -2,07% και 2,48% αντίστοιχα.

«Το συντριπτικό αισιόδοξο κλίμα είναι πραγματικά στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, υπήρξε αγωνία γύρω από τα ονόματα των εταιρειών της megacap, και αυτό είναι που χάλασε τη στιγμή... τουλάχιστον για σήμερα», επεσήμανε ο Τζο Τερανόβα, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Virtus Investment Partners, μιλώντας στο CNBC.

«Αν πρόκειται να έχουμε μια μικρή ρωγμή στην ορμή, νομίζω ότι θα έχουμε αστάθεια στην αγορά... και θα μπορούσε να είναι μια πολυήμερη διαδικασία διόρθωσης πολλών από αυτά τα ονόματα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την πρόσφατη σειρά απωλειών της Palantir, μετά την τεράστια άνοδο της μετοχής φέτος. Ο τίτλος της εταιρείας λογισμικού κατρακύλησε 9,35% την Τρίτη, καθιστώντας την την χειρότερη επίδοση της ημέρας στον S&P 500.

Η Ηome Depot επανέλαβε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, όπου βλέπει αύξηση πωλήσεων περίπου 2,8% και περίπου 1% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων. Όσο αφορά το τρίμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση στα 45,28 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 4,68 δολαρίων.

Ταυτόχρονα, οι traders μετρούν αντίστροφα για τα εταιρικά αποτελέσματα των Lowe's, Walmart και Target αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, και θα ενδεικτικά για τους επενδυτές όσο αφορά την κατάσταση των Αμερικανών καταναλωτών και κυρίως του αντίκτυπου που έχουν στην αγοραστική τους δύναμη οι δασμοί Τραμπ. Στα επιχειρηματικά, μετοχές αξίας 2 δισ. δολαρίων της Intel θα αποκτήσει η SoftBank σε μία αιφνιδιαστική συμφωνία.

Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel. Πιο συγκεκριμένα, η SoftBank θα καταβάλει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, με μία μικρή έκπτωση από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας στα 23,66 δολάρια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Intel πραγματοποίησε άλμα 6,97%.