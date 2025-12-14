Ανδρουλάκης για τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Απολύτως καταδικαστέες η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία

Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

"Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό.Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες", δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

"Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας", πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ