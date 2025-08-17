Με το βλέμμα στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Jackson Hole οι επενδυτές

Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο για να χαλάσει τις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων τις επόμενες εβδομάδες.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά την ετήσια σύνοδο της Fed στο Jackson Hole την επόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις μετοχές. Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται μετά από εβδομάδα με αντικρουόμενα οικονομικά στοιχεία, ειδικά σε σχέση με τις νέες δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ. Το αποκορύφωμα θα είναι η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή, σε μια κατά τ’ άλλα εβδομάδα με λίγα οικονομικά δεδομένα.

Μετά το κύμα δεδομένων της προηγούμενης εβδομάδας που έδειξαν ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί και η αγορά εργασίας δεν έχει καταρρεύσει, κάποιοι επενδυτές ανησυχούν ότι ο Πάουελ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο για να χαλάσει τις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων τις επόμενες εβδομάδες - προσδοκίες που έχουν οδηγήσει τα χρηματιστήρια σε πολλά ιστορικά ρεκόρ — επικαλούμενος άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πρόβλημα.

«Είναι πολλά τα στοιχήματα σε αυτό, αυτή μπορεί να είναι μια σημαντική εκδήλωση φέτος», είπε ο Στίβεν Σόσνικ, στρατηγικός αναλυτής στην IBKR. «Τι θα γίνει αν, για ακόμα μία φορά, οι άνθρωποι πάνε στη σύνοδο περιμένοντας έναν ήπιο Powell και εκείνος εμφανιστεί με σκληρή γραμμή;»

Η αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) εξακολουθεί να αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee - FOMC) θα μειώσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές ακόμα φέτος, με την πρώτη μείωση να προβλέπεται για τη μεσαία συνάντηση του Σεπτεμβρίου.

Οι εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο από τα χαμηλότερα κόστη δανεισμού έχουν ξεχωρίσει ως μεγάλοι κερδισμένοι στις πρόσφατες διακυμάνσεις της Wall Street, σύμφωνα με τον Άντριου Σλίμον, επικεφαλής της Applied Equity Advisors στη Morgan Stanley Asset Management.

«Όλα έχουν να κάνουν με τις εταιρείες κατασκευής κατοικιών, τις κυκλικές μετοχές, τις βιομηχανίες και τις εταιρείες υλικών», είπε ο Σλίμον.

Οι μετοχές κορυφαίων κατασκευαστών κατοικιών, όπως οι PulteGroup, Lennar και D.R. Horton, έχουν αυξηθεί μεταξύ 4,2% και 8,8% την τελευταία εβδομάδα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, κυρίως χάρη στη μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Οι αποδόσεις τους ξεπέρασαν την άνοδο 1% του δείκτη Standard & Poor's 500 την ίδια περίοδο. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υπεραποδώσει σημαντικά τον τελευταίο μήνα, με κέρδη από 15% έως 22% έναντι 3,3% του S&P 500 συνολικά. Ωστόσο, η μελλοντική τους πορεία εξαρτάται από το αν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα συνεχίσουν να μειώνονται - κάτι που αμφισβητείται από την πρόσφατη άνοδο της απόδοσης των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε ένδειξη από τον Πάουελ ότι δίνει περισσότερη σημασία σε αρνητικά σήματα για τον πληθωρισμό παρά σε άλλους, πιο θετικούς δείκτες, μπορεί να απειλήσει αυτά τα κέρδη, είπε ο Σλίμον.

«Όσο περισσότερο βλέπω το ράλι των κατασκευαστών κατοικιών, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι η αγορά πιστεύει πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια, που σημαίνει πως οποιαδήποτε υπόδειξη στο Jackson Hole ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, θα κάνει τις αγορές πιο ευάλωτες σε ξεπούλημα», πρόσθεσε.

Για να διατηρήσει την ηρεμία στις αγορές, ο Πάουελ θα πρέπει να περπατήσει σε τεντωμένο σχοινί και να τονίσει την πεποίθηση πολλών επενδυτών για το «Goldilocks» σενάριο - δηλαδή ότι η οικονομία δεν υπερθερμαίνεται ούτε κινδυνεύει από ύφεση, είπε ο Ashwin Alankar, επικεφαλής παγκόσμιας κατανομής περιουσιακών στοιχείων στην Janus Henderson.

«Δεν μπορεί να τρομάξει την αγορά λέγοντας πως η Fed πιστεύει ότι η οικονομία χρειάζεται πολλή στήριξη», συμπλήρωσε ο Alankar.

Αλλαγή κλίματος;

Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς την Πέμπτη δήλωσαν ότι ήδη ανίχνευσαν μια αλλαγή στο συναίσθημα. Σε σημείωμα προς τους πελάτες, ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Macquarie Group, ανέφερε ότι μόλις την Τετάρτη «στα στέκια της αγοράς μιλούσαν για μια ‘τεράστια’ μείωση επιτοκίων», αλλά τώρα μια πιο ήπια μείωση τον Σεπτέμβριο φαίνεται «πιο ρεαλιστική».

Άλλοι παράγοντες κάνουν τα σχόλια του Powell ακόμα πιο σημαντικά για τις μετοχές φέτος, σύμφωνα με τους επενδυτές. Εκτός από τα υψηλά επίπεδα της αγοράς και την πρόσφατη πτώση του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe (VIX) στο χαμηλότερο σημείο του φέτος, μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου πλησιάζει στο τέλος της, αφήνοντας λίγα σημάδια για να καθοδηγήσουν τους επενδυτές κατά τη διάρκεια των ήρεμων καλοκαιρινών εβδομάδων.

«Το ημερολόγιο γίνεται αρκετά ήσυχο», δήλωσε ο Jeff Blazek, συνδιευθύνων επενδύσεων στη Neuberger Berman.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όμως, μπορεί να είναι η πρόσφατη ευφορία της αγοράς, η οποία έχει αγνοήσει μια σειρά από αρνητικά νέα και έχει αφήσει πίσω την πτώση που προκλήθηκε από τους δασμούς τον Απρίλιο.

«Καθώς πλησιάζουμε αυτή την εκδήλωση, όσο πιο σίγουροι νιώθουμε... τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας αντίδρασης που θα κινήσει την αγορά», είπε ο Sosnick.

Φωτογραφία @AP