Ειδήσεις | Διεθνή

Συρία: Εκτίμηση για παραγωγή φυσικού αερίου 15 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στα τέλη του 2026

Newsroom
Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες ενεργειακές ελλείψεις και ελλείψεις καυσίμων, μετά από τον 14χρονο εμφύλιο πόλεμο που κατέστρεψε τις ενεργειακές υποδομές της και μείωσε την παραγωγή της.

Η Συρία αναμένει ότι η παραγωγή φυσικού αερίου της θα αυξηθεί στα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα τέλη του 2026, έναντι της παρούσας παραγωγής των 7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, δήλωσε σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, καθώς η χώρα εργάζεται για την αύξηση του εσωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού της.

Ο Αλ Μπασίρ λαμβάνει μέρος στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (AOPEC) που πραγματοποιείται στο Κουβέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

