Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στη γιορτή του Χανουκά στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας
Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποντάρουν Ελλάδα και για το καλοκαίρι του 2026 οι αεροπορικές

Αγγελίες εργασίας: Ποιες ειδικότητες έχει ανάγκη η ελληνική αγορά και ποιες αναζητά η Ευρώπη - Πως «φιλτράρονται» τα βιογραφικά

Ενεργειακή Φτώχεια: Το κρυφό κοινωνικό κόστος πίσω από το φως και τη θέρμανση

tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Αυστραλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider