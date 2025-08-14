Σε υψηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές

ΑΕΠ Ευρωζώνης, βρετανική ανάπτυξη, αισιοδοξία για μειώσεις επιτοκίων από Fed και συνάντηση Τραμπ - Πούτιν δίνουν ώθηση στους δείκτες.

Κοντά σε υψηλό δύο εβδομάδων αναρριχώνται την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο κλίμα αισιοδοξίας που έχει διαμορφωθεί για μειώσεις επιτοκίων από Fed και ενώ οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αυριανή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα θα μπορούσε να φέρει θετικές εξελίξεις, ελέω χορού από «μάκρο».

Ανάπτυξη - έκπληξη 0,3% παρουσίασε η βρετανική οικονομία στο β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το ΑΕΠ της Βρετανίας θα επιταχυνθεί 0,1%, από την ισχυρή ανάπτυξη του 0,7% στο πρώτο τρίμηνο. Σε μηνιαία βάση, η οικονομία «έτρεξε» με 0,4% τον Ιούνιο μετά από συρρίκνωση 0,1% τον Μάιο, αποτυγχάνοντας να αποφύγει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές προεξοφλούν μια μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο κατά 25 μονάδες βάσης, μετά τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τα οποία κινήθηκαν εντός των προβλέψεων των αναλυτών και κόντρα στα «κελεύσματα» των υπεύθυνων χάραξης νομισματικής πολιτικής (Mπόστιτς και Γκούλσμπι) για ψυχραιμία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,15% στις 551,65 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,19% στις 5.398 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,28%, στις 24.254 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,32%, στις 7.830 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρώπης, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,17% στις 9.149 μονάδες, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,45% στις 15.088 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιείται 0,49%, στις 42.391 μονάδες.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Μικτές τάσεις εμφάνισαν τα χρηματιστήρια της Ασίας με την Αυστραλία να σημειώνει νέο ρεκόρ όλων των εποχών, ενισχυμένη από τα αποτελέσματα της Westpac, ενώ οι μετοχές της Ιαπωνίας υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα, επηρεασμένες από την ενίσχυση του γεν. Ειδικότερα, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,8% φτάνοντας τις 8.996,80 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, υποκινούμενος από την μείωση επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) αυτή την εβδομάδα.

Ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε κατά 1,3%, φτάνοντας στις 42.642,31 μονάδες, μετά την καταγραφή ιστορικού υψηλού στις 43.451 μονάδες την Τετάρτη και έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις με κέρδη. Ο ευρύτερος δείκτης Topix της Ιαπωνίας επίσης σημείωσε πτώση 1% από τα ιστορικά υψηλά. Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κέρδισε 0,6%, ενώ ο Shanghai Shenzhen CSI 300 πρόσθεσε 0,6%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,2%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,2%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης απώλεσε 0,4%.