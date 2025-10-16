ΥΠΑΜ Τουρκίας: Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα

Πήγες του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στη Γάζα και οι σχετικές εργασίες διεξάγονται σε συντονισμό με τα αρμόδια όργανα του τουρκικού κράτους.

Κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αρχιπλοίαρχο Ζεκί 'Ακτουρκ, πηγές του υπουργείου ανέφεραν συγκεκριμένα:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα.

»Όπως γνωρίζετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ