Ουκρανία: Ανεστάλη η λειτουργία μονάδων παραγωγής αερίου έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Η λειτουργία μονάδων παραγωγής αερίου στην Ουκρανία ανεστάλη σήμερα ύστερα από νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων, που θέτουν υπό πίεση το ενεργειακό δίκτυο ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κατά υποδομών ενέργειας και αερίου, καθώς και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ουκρανία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Σέρχιι Κορέτσκι, επικεφαλής της εταιρίας αερίου Naftogaz, μόνο αυτόν τον μήνα έχουν σημειωθεί έξι μεγάλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αερίου. Τα τελευταία πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις σε αρκετές περιοχές ενώ διεκόπη η λειτουργία κάποιων εξ αυτών, δήλωσε. «Αυτό επηρεάζει άμεσα τον όγκο της εγχώριας παραγωγής αερίου, που είμαστε αναγκασμένοι να καλύψουμε μέσω εισαγωγών», δήλωσε ο Κορέτσκι.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 320 drones και 37 πυραύλους την περασμένη νύχτα, ενώ 283 drones και πέντε πύραυλοι καταρρίφθηκαν.

Η επίθεση αυτή στοχοποίησε κυρίως τις περιφέρειες του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) και της Πολτάβα (κέντροανατολικά), όπου η ιδιωτική εταιρία αερίου DTEK ανακοίνωσε ότι σταμάτησε η λειτουργία σε μονάδα παραγωγής αερίου.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ασκούν «ισχυρή πίεση» στον ουκρανικό τομέα αερίου, κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει το Κίεβο να αυξήσει τις εισαγωγές του. Τον περασμένο χειμώνα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν μειώσει κατά το ήμισυ την παραγωγή αερίου στην Ουκρανία.

Χθες βράδυ, η εταιρία διαχείρισης του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα εκτός της περιφέρειας του Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ