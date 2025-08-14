Νέο ρεκόρ όλων των εποχών για το Bitcoin - «Πάτησε» και τα 124.000 δολάρια

Η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων πάτησε και τα 124.002,49 δολάρια με άνοδο 0,9% ενώ πλέον, το πρωί ώρα Ελλάδος, κερδίζει 0,43% στα 123.040 δολάρια

Νέο ιστορικό υψηλό πέτυχε το Bitcoin την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτικές προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Fed και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ δίνουν ώθηση στα crypto.

Η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων «κατέκτησε» και τα 124.002,49 δολάρια με άνοδο 0,9% ενώ πλέον, το πρωί ώρα Ελλάδος, κερδίζει 0,43% στα 123.040 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου. Κέρδη και για το Ether με +0,39% στα 4.747 δολάρια.

Ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα άνοιξε το δρόμο για να επιτραπούν crypto - assets σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς 401(k), στρώνοντας τον δρόμο για ένα ολοένα και πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Η άνοδος του Bitcoin συμπίπτει με το ευρύτερο ράλι στην χρηματιστηριακή αγορά τους τελευταίους μήνες, που αγνοεί τις ανησυχίες από τους σαρωτικούς δασμούς του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με στοιχεία από την CoinMarketCap, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς του τομέα των κρυπτονομισμάτων έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 4,18 τρισ. δολάρια, από περίπου 2,5 τρισ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το εκτελεστικό διάταγμα θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει καταλύτης για διαχειριστές assets όπως η BlackRock και η Fidelity, οι οποίοι ελέγχουν κρυπτονομίσματα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETF).

Ωστόσο, η πρόσφατη «ευφορία» στην κρυπτο-αγορά μπορεί επίσης να βρεθεί αντιμέτωπο με κινδύνους, καθώς η εν λόγω κατηγορία τείνει να αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις μετοχές και τα ομόλογα.