Κλυδωνισμοί στο τουρκικό χρηματιστήριο ενόψει πολιτικών εξελίξεων και απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας

Ο δείκτης BIST 100 περιόρισε τα ετήσια κέρδη του στο 4,9% αυτή την εβδομάδα, έχοντας προηγουμένως φτάσει έως και το +17% σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, όταν κυριαρχούσε η αισιοδοξία για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων.

Το τουρκικό χρηματιστήριο κινείται πλέον κοντά στο να «σβήσει» όλα τα κέρδη που είχε σημειώσει από την αρχή του έτους, καθώς η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα και η επιδείνωση του πληθωριστικού περιβάλλοντος πλήττουν το επενδυτικό κλίμα. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 περιόρισε τα ετήσια κέρδη του στο 4,9% αυτή την εβδομάδα, έχοντας προηγουμένως φτάσει έως και το +17% σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, όταν κυριαρχούσε η αισιοδοξία για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων. Σε όρους δολαρίου, ωστόσο, ο δείκτης καταγράφει πλέον πτώση 10% από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με αναλυτές της Is Investment, το κλίμα μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά εδώ και πάνω από ένα χρόνο τον Σεπτέμβριο, οδηγώντας πολλούς οικονομολόγους να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων. Οι απώλειες αυτής της εβδομάδας οδήγησαν τον δείκτη κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 100 ημερών, επίπεδα που τεχνικά θεωρούνται ενδείξεις περαιτέρω διόρθωσης.

Παρά την άνοδο 1,4% της Τετάρτης, λόγω του ευρύτερου θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, ο δείκτης παραμένει σε πτώση 2,4% για την εβδομάδα, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων δύο εβδομάδων την Τρίτη.

«Μετά τη βίαιη πτώση της Τρίτης, οι επενδυτές ενδέχεται να διστάσουν να “πιάσουν το μαχαίρι που πέφτει”», σχολίασαν οι αναλυτές της Is Investment, προσθέτοντας ότι «μετά από δύο εβδομάδες ρευστοποιήσεων, ο δείκτης βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα».

Πολιτική αβεβαιότητα και εντάσεις

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα αποκτά αυξημένη σημασία, ειδικά μετά τα στοιχεία για υψηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο. Η Morgan Stanley μείωσε τις προβλέψεις της για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ενώ η JPMorgan αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για το εύρος των μειώσεων έως το τέλος του έτους, από 350 σε 250 μονάδες βάσης.

Την ίδια ώρα, οι πολιτικές εντάσεις αναζωπυρώνονται, με τις τουρκικές αγορές να παρακολουθούν στενά τη δίκη της 24ης Οκτωβρίου για την ακύρωση του συνεδρίου του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, CHP. Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού, ενώ η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην απομάκρυνση του ηγέτη του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η ήδη τεταμένη κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω αυτή την εβδομάδα με το κατηγορητήριο κατά του προσωρινού δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Νούρι Ασλάν, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν επίσης ζητήσει επίσημη άδεια για έρευνα κατά του δημάρχου Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς – και οι δύο θεωρούνται βασικοί αντίπαλοι του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Προβληματισμός στους επενδυτές

«Η επενδυτική ψυχολογία στο Borsa Istanbul αναμένεται να παραμείνει επιφυλακτικά αρνητική βραχυπρόθεσμα», σημειώνουν οι αναλυτές της ICBC Turkey Investment. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρουν υψηλές αλλά χαμηλού κινδύνου αποδόσεις, ενώ ο χρυσός και το ασήμι διατηρούν τη δημοφιλία τους μεταξύ των εγχώριων επενδυτών ως αντιστάθμισμα στις διακυμάνσεις του συναλλάγματος.