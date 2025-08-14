Άνοδος ΑΕΠ 1,4% στην Ευρωζώνη το β' τρίμηνο

Με ρυθμό +1,5% έτρεξε σε ετήσια βάση η οικονομία της ΕΕ το β' τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Με ρυθμό +1,4% έτρεξε σε ετήσια βάση η οικονομία της Ευρωζώνης το β' τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Άνοδο ΑΕΠ 1,5% εμφάνισε η ΕΕ για το ίδιο διάστημα.

Σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε κατά +0,1% και η ΕΕ κατά 0,2% καθώς τα ποσοστά ήταν +1,5% και +1,6% στην ΕΕ.

Στο προηγούμενο τρίμηνο, σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε παρουσιάσει άνοδο 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2025, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2025). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, υπήρξε ανάπτυξη 2,0% (μετά από +2,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση ανέβασε ρυθμούς κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,7% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από +0,7% στη ζώνη του ευρώ και +0,4% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025.