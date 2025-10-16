Ειδικό γραφείο στον ΕΟΔΥ και εβδομαδιαίο δελτίο για τα fake news αναφορικά με τα εμβόλια

Την άμεση λειτουργία ειδικού γραφείου στον ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση των fake news για τα εμβόλια ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μαζί με το ειδικό γραφείο θα ξεκινήσει ο ΕΟΔΥ την αποστολή εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου, με απαντήσεις για το κοινό, τους δημοσιογράφους υγείας και τους γιατρούς, για τα fake news που κυκλοφορούν για τα εμβόλια, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία θα λαμβάνονται από ιστορίες που γίνονται viral στο διαδίκτυο.

«Δεν θα μπορούν πλέον άτομα με πολιτικά ή άλλου είδους κίνητρα να παίζουν με τις ζωές των συνανθρώπων τους. Στην πατρίδα μας, έχουμε και έναν μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων που νοσούν με υποκείμενα νοσήματα και η υγεία τους είναι πιο ευάλωτη. Δεν θα τους αφήσουμε να διακινδυνέψουν δίνοντας βάση σε ανυπόστατες φήμες και fake news», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Ε. Αγαπηδάκη, μιλώντας στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τίτλο «Εμβόλια, Ασφάλεια, Καινοτομία, Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα αυτής της παραπληροφόρησης από το διαδίκτυο που αναμεταδόθηκε και από ιστοσελίδες στην Ελλάδα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας αναφέρθηκε σε μία viral μελέτη που εντόπισε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, ένα χρόνο μετά την πραγματοποίηση των covid εμβολίων.

Σύμφωνα με τα fake news δημοσιεύματα, Κορεάτες ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο κατά 35% για τον καρκίνο του θυρεοειδούς και 34% αυξημένο κίνδυνο για τον καρκίνο του στομάχου, ενώ η αντίστοιχη αύξηση κινδύνου ήταν κατά 53% για τον καρκίνο του πνεύμονα και κατά 58% για τον καρκίνο του προστάτη, μόλις ένα χρόνο μετά τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Biomarker Research Journal, περιλαμβάνοντας την ιατρική ανασκόπηση 8,4 εκατομμυρίων περιστατικών στην χρονική διάρκεια από το 2021 έως το 2023, όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα.

Όταν ερωτήθηκαν οι Κορεάτες ερευνητές, απάντησαν ότι δεν γνώριζαν αν τα εμβόλια ήταν η αιτία για την εμφάνιση του καρκίνου και πως ο ένας χρόνος που είχε παρέλθει μετά τον covid εμβολιασμό, είναι εξαιρετικά μικρό διάστημα για να στοιχειοθετηθεί οποιοδήποτε αύξηση του κινδύνου για καρκίνο, δεδομένου ότι η καρκινογένεση είναι μία πολυετής διαδικασία.

Ο επίσημος φορέας για το καρκίνο της Μ. Βρετανίας, το Cancer Research UK δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο στο δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και πως είναι αδύνατο να τεκμηριωθεί σχέση αιτίας και αποτελέσματος για καρκίνο που εμφανίζεται ένα χρόνο μετά τον εμβολιασμό.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τον λόγο και τον αντίλογο: Η έρευνα που παρουσιάστηκε ως «πλήγμα» στον εμβολιασμό, με σαφή αντιεμβολιαστικά μηνύματα χρησιμοποίησε στοιχεία ανθρώπων που είχαν υποκείμενα νοσήματα, καθώς αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί, που εμβολιάστηκαν πρώτοι-πρώτοι. Άρα πιθανώς αρκετοί απ’ αυτούς ήταν ήδη ογκολογικοί ασθενείς, καθώς συνιστούν μια πληθυσμιακή ομάδα με εύθραυστη υγεία. Τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα είναι πρώτα στις συστάσεις για προληπτικούς εμβολιασμούς και αν ψάχναμε τα ιστορικά τους, εκεί μοιραία θα βρίσκαμε και πολλούς ογκολογικούς ασθενείς.