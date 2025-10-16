Γαλλία: «Επέζησε» από δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου έπεσε στις 77 μονάδες βάσης. Ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται 0,6%

«Επέζησε» από δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί την Πέμπτη. Την παράταση στην παραμονή στην εξουσία εξασφάλισε η αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Υπέρ της πρότασης, που είχε καταθέσει το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», ψήφισαν 271 βουλευτές, δηλαδή το 47% των μελών του Σώματος, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Στη συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, απορρίφθηκε και η πρόταση μομφής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» , η οποία έλαβε 144 ψήφους, αφού οι βουλευτές της αριστεράς, που ψήφισαν υπέρ της πρώτης πρώτης πρότασης μομφής, στην δεύτερη προτίμησαν να απόσχουν. Το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου μειώθηκε ελαφρώς στις 77 μονάδες βάσης.

Στο χρηματιστήριο, ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται με κέρδη 0,6%, υψηλότερα από τις επιδόσεις των άλλων ευρωπαϊκών δεικτών. Σε γενικές γραμμές, υπέρ της πρώτης πρότασης μομφής τάχθηκαν σύσσωμοι οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας και του Εθνικού Συναγερμού, η μεγάλη πλειονότητα των κομμουνιστών και οικολόγων βουλευτών καθώς και 7 από τους 69 συνολικά βουλευτές που διαθέτει το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Πάντως, οι Σοσιαλιστές ήδη αντιδρούν στα μέτρα μείωσης των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος των πληρωμών κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεων, προειδοποιώντας ότι η απόφασή τους να μην στηρίξουν την πρόταση μομφής δεν δίνει στον πρωθυπουργό λευκή επιταγή. «Θα δούμε τι υπάρχει στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε δεσμευτεί να τον ψηφίσουμε», αποσαφήνισε ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της σοσιαλιστικής ομάδας στην Εθνοσυνέλευση, ενώ δεσμεύεται να τηρήσει ίδια στάση στο μέλλον.

Σε δηλώσεις τους, μετά την έκβαση της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά υπογράμμισε ότι «εφεξής όλοι όσοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ της μομφής είναι υπεύθυνοι για τα δεινά που θα έρθουν στη χώρα», ενώ από την πλευρά της Ανυπότακτης Γαλλίας η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ματίλντ Πανό είπε ότι το κόμμα της θα καταθέσει εκ νέου πρόταση έκπτωσης του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι Σοσιαλιστές που έχουν καθοριστικό ρόλο για τις ισορροπίες στο γαλλικό κοινοβούλιο, έδωσαν παράταση στον Λεκορνί αφού δεσμεύτηκε να «παγώσει» τον νόμο του 2023 που αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 από τα 62. Η επιβίωση του Λεκορνί φέρνει «ανάσα» στην πολιτική κρίση που παραλίγο να προκαλέσει πρόωρες εκλογές και άφησε τον Εμανουέλ Μακρόν χωρίς σχέδιο για την αντιμετώπιση του διογκωμένου ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Από την πλευρά του Σοσιαλιστικού κόμματος, το οποίο με την απόφαση του να μην υπερψηφίσει την πρόταση μομφής επί της ουσίας έσωσε την κυβέρνηση Λεκορνί, ο γραμματέας του Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι θα μπορούσε στο μέλλον το κόμμα του να οδηγήσει την κυβέρνηση σε πτώση, είτε αν αυτή αθετήσει την δέσμευση της περί αναστολής της εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος είτε στην περίπτωση που αρχίσει να νομοθετεί με προεδρικά διατάγματα, ερήμην της Εθνοσυνέλευσης.

Η αποφυγή της κατάρρευσης της κυβέρνησης έχει επίσης καθησυχάσει τους επενδυτές, μειώνοντας το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Ωστόσο, η αναστολή της εφαρμογής του νόμου για τις συντάξεις έχει πολιτικό κόστος για Μακρόν, για τον οποίο η αναθεώρηση των ορίων συνταξιοδότησης ήταν ορόσημο της φιλοεπιχειρηματικής οικονομικής πολιτικής του με οικονομικό όφελος 400 εκατ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με κυβερνητικούς υπολογισμούς.

Ο Λεκορνί έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος που επιτρέπει την έγκριση ενός νόμου χωρίς ψηφοφορία από το κοινοβούλιο με απευθείας προεδρικό διάταγμα –έτσι είχε περάσει το 2023 η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού– ενώ έχει παραδεχτεί ότι το φορολογικό σύστημα παρουσιάζει «ανωμαλίες» στη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών, εκφράζοντας την ελπίδα για μια «έκτακτη συμβολή» των πλουσιότερων στον επόμενο προϋπολογισμό.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση Λεκορνί είναι η έγκριση για του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Με δεδομένο ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να υπάρξουν, κατ' άρθρο, πλειοψηφίες μεταβλητής πολιτικής γεωγραφίας. Ωστόσο στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 στο σύνολο του.