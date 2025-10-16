ΤτΕ: Άλμα 67% στο ταμειακό πλεόνασμα στο εννεάμηνο - Στα 3,13 δισ. ευρώ

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχο περσινό διάστημα το πλεόνασμα ήταν ύψους 1,87 δισ. ευρώ.

Πλεόνασμα 3,13 δισ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο (την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025), το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχο περσινό διάστημα το πλεόνασμα ήταν ύψους 1,87 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με άλμα 67%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΤτΕ, στους πρώτους εννέα μήνες του 2025, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 53,9 δισ. ευρώ, από 49,2 δισ. ευρώ πέρυσι που συνεπάγεται με άνοδο 9,6%.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 46,8 δισ. ευρώ, από 43,6 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 (δηλαδή +7,3%).