Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στη Ν. Κορέα για τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στις 29 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα για διήμερη επίσκεψη, κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της νοτιοκορεατικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στις 29 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα για διήμερη επίσκεψη, κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της νοτιοκορεατικής προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να έχουν συνάντηση κατά τη σύνοδο αυτή κορυφής, η οποία θα διαρκέσει ως την 1η Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την Παρασκευή να ακυρώσει τη συνάντηση αυτή, αλλά ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι αναμένει πως θα γίνει.

Το ταξίδι αυτό του Τραμπ γίνεται εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς.

Μια εύθραυστη εκεχειρία είχε επιτευχθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την ενίσχυση από την Κίνα των ελέγχων στις εξαγωγές σπανίων γαιών.

Εξάλλου η Σεούλ ανακοίνωσε ότι «δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί» στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC μια σύνοδος ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι ελπίζει να έχει νέα συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ίσως φέτος. Από την πλευρά της η Πιονγκγιάνγκ σημείωσε ότι ο Κιμ έχει «καλές αναμνήσεις» από τον Αμερικανό ομόλογό του και είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίες αν η Ουάσινγκτον αποσύρει την αξίωσή της να απαρνηθεί η Βόρεια Κορέα τα πυρηνικά της όπλα.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο μετά την αποτυχία της τελευταίας συνόδου κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες το 2019, λόγω διαφωνιών για την ελάφρυνση των κυρώσεων και τις παραχωρήσεις της Πιονγκγιάνγκ όσον αφορά το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

Στις 12 Οκτωβρίου, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον διηπειρωτικό βαλλιστικό της πύραυλο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «ο ισχυρότερος» από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA, σε στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολούθησαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ρωσίας και της Κίνας.

Η διοργάνωση αυτής της «μαζικής επίδειξης ισχύος ακριβώς πριν από την υποδοχή από τη Νότια Κορέα μεγάλης διεθνούς συνόδου κορυφής συνιστά υπολογισμένο ελιγμό με στόχο να προκληθεί ανησυχία και να προβληθεί μια εικόνα δύναμης», δήλωσε στο AFP ο Σέονγκ-χιον Λι, επισκέπτης ερευνητής στο Κέντρο για την Ασία του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

«Στόχος της είναι να αποδυναμώσει την αυτοπεποίθηση των άλλων και να προβάλει τη νέα, πιο σκληρή, στρατηγική πραγματικότητα της χερσονήσου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ