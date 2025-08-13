Wall Street: Νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow Jones κέρδισε 1,04% στις 44.922 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,32% στις 6.466 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,14% στις 21.713 μονάδες.

Στον δρόμο των ρεκόρ συνεχίζουν οι S&P 500 και Nasdaq στην Wall Street την Τετάρτη, διατηρώντας την ανοδική δυναμική, καθώς οι επενδυτικές προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από Fed τον Σεπτέμβριο «πρασινίζουν» τα χρηματιστηριακά ταμπλό, κόντρα στην επιφυλακτικότητα Μπόστιτς - Γκούλσμπι. Θέση στο ζήτημα πήρε θέση και ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ενώνοντας τη φωνή του με τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε τα επιτόκια είναι «πολύ περιοριστικά» και θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

Έξτρα ώθηση στους δείκτες έδωσε η έκθεση για τον πληθωρισμό ο οποίος αποκάλυψε πως, τουλάχιστον προς το παρόν, οι εκτεταμένες δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αφήσει έναν ιδιαίτερα σκληρό αποτύπωμα επάνω στην αμερικανική οικονομία, γεγονός που καθησυχάζει εν μέρει τους επενδυτές και μεγαλώνει την προσμονή για περικοπή στο κόστος δανεισμού από Fed.

Οι επενδυτές φαίνεται πως εγκατέλειψαν τις μετοχές των «Magnificent Seven» υπέρ των «ασθενέστερων» ομολόγων τους στη μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον Russell 2000 να αναρριχάται 1,99%. Οι μετοχές στο small cap επωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς μειώνεται το κόστος δανεισμού με αποτέλεσμα, ταυτόχρονα να ενισχύονται τις καταναλωτικές δαπάνες.

Ο συνιδρυτής της 3Fourteen Research, Γουόρεν Πις, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνονται. «Είχαμε κάποιες εποχιακές αγορές στις αρχές Αυγούστου και νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να βιάζεται να το παρερμηνεύει ως την καλοκαιρινή άνοδο στην οποία όλοι θέλουν να πιστέψουν. Έχω κάποιες ανησυχίες στο μυαλό μου σχετικά με την αγορά εργασίας και την προοπτική ανάπτυξης, που θεωρώ ότι η αγορά τις παραβλέπει» τόνισε μιλώντας στο CNBC.

Ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Baird, επεσήμανε επίσης ότι τα ισχυρά εταιρικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου μέχρι στιγμής αποτελούν έναν ακόμη καταλύτη της αγοράς. Ενώ ο ρυθμός των οικονομικών μεγεθών έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα με μια σειρά από μεγάλα ονόματα. «Αυτή ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή περίοδος που παρουσιάζει ένα είδος εταιρικής ανθεκτικότητας από όλες τις αντιξοότητες που είδαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», εξήγησε.