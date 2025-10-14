Κεφαλογιάννης: Ανάγκη για κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία για τους πόρους έργων ανθεκτικότητας

Πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού επανασφάλισης για φυσικούς κινδύνους και μίας κοινής «Πύλης Ανθεκτικότητας» που θα ενοποιεί προγράμματα και ροές χρηματοδότησης της ΕΕ.

Την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης έργων ανθεκτικότητας έθεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο 9th Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean του Economist.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού επανασφάλισης για φυσικούς κινδύνους και μίας κοινής «Πύλης Ανθεκτικότητας» που θα ενοποιεί προγράμματα και ροές χρηματοδότησης της ΕΕ. Όπως είπε η ανθεκτικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση που μειώνει μελλοντικές απώλειες και στηρίζει τη σταθερότητα των οικονομιών, όχι ως δαπάνη που μετατίθεται στο μέλλον.

Σε διεθνές επίπεδο, τάχθηκε υπέρ δεσμευτικού στόχου για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής και χρήσης catastrophe bonds για επιμερισμό κινδύνου, με ενιαία πρότυπα διαφάνειας στη γνωστοποίηση φυσικού κινδύνου. Στόχος, όπως είπε, είναι η μείωση του κόστους κεφαλαίου για έργα που τεκμηριωμένα μειώνουν την έκθεση σε κινδύνους.

Παραθέτοντας στοιχεία, σημείωσε ότι οι φυσικές καταστροφές το 2024 προκάλεσαν ζημιές άνω των 318 δισ. δολ., με λιγότερο από το μισό να είναι ασφαλισμένο. Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι απαιτούνται έως 360 δισ. δολ. ετησίως για προσαρμογή, ενώ σήμερα διατίθενται περίπου 60 δισ.

Ο Υπουργός απέδωσε την υστέρηση σε τρεις λόγους: μεροληψία υπέρ του βραχυπρόθεσμου, θεσμικό κατακερματισμό και αστάθεια στην αποτίμηση κινδύνου. Υπογράμμισε ότι τα έργα πρόληψης πρέπει να συνδέονται με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, όταν αποδεικνύεται η μείωση του κινδύνου.

Για το εθνικό επίπεδο, έθεσε ως προτεραιότητα την υποχρεωτική χαρτογράφηση κινδύνου ως βάση πολιτικής: να ευθυγραμμιστούν χρήσεις γης, ασφάλιση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ταμεία κρίσης, με κοινά δεδομένα και σαφείς κανόνες. Παράλληλα, ζήτησε συνεχή ενημέρωση των πολιτών και συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν απτό αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε ο υπουργός καταλήγοντας, στα φετινά δεδομένα, η Ελλάδα είχε φέτος μείωση περίπου 5% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις σημειώνοντας πως την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε απόλυτους αριθμούς έχει περισσότερες καμένες εκτάσεις από ότι έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Συστήματα Copernicus.