Ο Όμιλος HHG δωρητής μελετών για έργα στο Ασκληπιείο Επιδαύρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εταίρων-μελών της ΑΜΚΕ «Ασκληπιάδης» χαιρετίζει στη χορεία των δωρητών του Ασκληπιείου Επιδαύρου το Hellenic Healthcare Group (HHG), ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και τις εταιρείες του Ομίλου που συμμετέχουν στη δωρεά: «Υγεία», «Metropolitan Hospital», «Μητέρα» και «Metropolitan General».

Οι δωρητές του Ασκληπιείου Επιδαύρου, λίκνου της υγείας κατά την αρχαιότητα και της μετάβασης από τη θεουργική θεραπεία στην επιστημονική ιατρική, έρχονται να συμβάλουν με την υποστήριξή τους στην ολοκλήρωση μελετών για την εκτέλεση σημαντικών έργων, που θα αναδείξουν τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου.

Ειδικότερα, η δωρεά του Ομίλου HHG αφορά τις μελέτες ανάδειξης δύο μνημείων: Αφ΄ενός του κτιρίου που στέγασε ως πρόδρομος της Θόλου από τον 7ο πΧ αιώνα τη θεραπευτική λατρεία του Ασκληπιού και αφ' ετέρου, του βωμού του θεού, του οποίου οι δύο ιστορικές φάσεις συνδέονται με τη Θόλο και τον πρόδρομό της.

Εκ μέρους των δωρητών, τονίζεται ως κίνητρο υποστήριξης με ιδιαίτερη σημασία η πρόοδος των έργων ανάδειξης του Ασκληπιείου Επιδαύρου, ως συμβολικού χώρου ολιστικής φροντίδας της υγείας, σωματικής και ψυχικής, από την αρχαιότητα ακόμη. Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία της δωρεάς αποτελεί μια πράξη υπεύθυνης εταιρικής παρουσίας με μακροπρόθεσμο πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η συμβολή του Ομίλου HHG συντάσσεται στον διάλογο και τις συνέργειες, ώστε να ενισχυθεί η διαχρονική θέση της υγείας στην κοινωνική ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την ΑΜΚΕ «Ασκληπιάδης» υπογραμμίζεται η αξία σχετικών δωρεών για σειρά παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί στο πάρκο του Ασκληπιείου και στα μνημεία του, στη βάση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Επιδαύρου. Τα εν λόγω έργα θα κορυφωθούν με την κατασκευή του νέου, σύγχρονου μουσείου, που βρίσκεται ήδη στη φάση της μελέτης.

