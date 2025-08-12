Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις μετά τη νέα προθεσμία Τραμπ στην Κίνα

Υψηλότερα κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, από την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η αναστολή εφαρμογής δασμών σε κινεζικά προϊόντα για άλλες 90 ημέρες.

Τελευταία ενημέρωση: 11:55

Υψηλότερα κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, από την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η αναστολή εφαρμογής δασμών σε κινεζικά προϊόντα για άλλες 90 ημέρες, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όσων έχουν συμφωνήσει οι δυο πλευρές «παραμένουν τα ίδια». Επιπλέον, ο ηγέτης των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν θα επιβάλει δασμούς σε ράβδους χρυσού 1 κιλού, διαψεύδοντας προηγούμενα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,26% στις 548,19 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,08% στις 5.335 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX γύρισε αρνητικός και υποχωρεί 0,08%, στις 24.053 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,362% στις 7.726 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,24% στις 9.151 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,50% στις 41.792 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,49% στις 14.919 μονάδες.

Το ευρώ και η βρετανική λίρα διαπραγματεύονται αμετάβλητα έναντι του δολαρίου, στα 1,16094 δολάρια και 1,34345 δολάρια, αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος θα βρεθούν σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αλλά και ο δείκτης τιμών παραγωγού, που αναμένεται να δημοσιευτεί την Πέμπτη, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την κατεύθυνση που θα λάβουν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο.

Η απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 238.000 θέσεις εργασίας, περισσότερο από το αναμενόμενο, στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 44.000 την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, σηματοδοτώντας την 37η συνεχόμενη τριμηνιαία περίοδο πτώσης.

Σε ιστορικό υψηλό ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο κυρίως την Τρίτη, με τον δείκτη Nikkei 225 της Ιαπωνίας να φτάνει σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία έδωσε στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μεγαλύτερο περιθώριο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,14% στις 42.715 μονάδες, με τον όμιλο Softbank να ηγείται των κερδών σημειώνοντας άνοδο, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σχεδόν 7%.

Στην Κίνα ο Shanghai κατέγραψε κέρδη 0,50%, ενώ ο SΖSE Component έκλεισε στο +0,53% στις 11.351 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,39%.

Στη Νότια Κορεά, ο Kospi κατέγραψε πτώση 0,53%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,41% στα 8.880 μονάδες μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,60%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.