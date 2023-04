Ξανά προς τα κάτω το Χρηματιστήριο - Πιέσεις σε τράπεζες

Χάνονται οι 1.100 μονάδες στο Χρηματιστήριο - Πιέσεις εκ νέου σε τράπεζες.

Ο Απρίλιος φεύγει σιγά σιγά και το «Sell in May and Go Away»...επιστρέφει στις σκέψεις των επενδυτών και μάλιστα σε ένα αρκετά πιεστικό περιβάλλον για τις αγορές, με τη Fed και την ΕΚΤ να μην αφήνουν από τα χέρια τους το όπλο των αυξήσεων στα επιτόκια.

Βέβαια οι πιο αισιόδοξοι ευελπιστούν πως οι κεντρικές τράπεζες δε θα ρίξουν την παγκόσμια οικονομία στα βράχια, αν και ο δομικός πληθωρισμός η εκτόξευση των τιμών των τροφίμων και τα κόλπα του καρτέλ με το πετρέλαιο δημιουργούν πρόσθετες αντιξοότητες.

Η πληθώρα των δεδομένων που θα προκύψει τις επόμενες εβδομάδες από τη μεριά των ΗΠΑ, όπως ο δείκτης κόστους απασχόλησης για το πρώτο τρίμηνο, αλλά και τον πληθωρισμό για το μήνα Μάρτιο, ένα μέτρο στο οποίο στοχεύει επίσημα η Fed. Οι οικονομολόγοι της DB εξακολουθούν να βλέπουν ότι τα διάφορα μέτρα τρέχουν πολύ γρήγορα για να είναι άνετη η Fed και αναμένουν ότι θα συνεχίσει να είναι στο +0,3% τον Μάρτιο. Οι αναλυτές δίνουν έμφαση και στην Ευρώπη, καθώς θα δοθεί η εικόνα για τον πληθωρισμό του Απριλίου από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, ήδη από την Τρίτη. Καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για το εάν η ΕΚΤ θα προχωρήσε σε μια νέα αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης ή θα επιβραδύνει προς το ρυθμό των 25 μονάδων βάσης, οποιαδήποτε ανοδική έκπληξη θα διατηρήσει την πίεση για να παραμείνουν οι ταχύτερες αυξήσεις.

Στο ΧΑ, η Goldman Sachs συνεχίζει να αβαντάρει τις τράπεζες και να ενισχύει το εγχώριο επενδυτικό «story». Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank αυξάνοντας περαιτέρω τις τιμές στόχους στα 6,20 ευρώ (από 5,40 ευρώ) στα 2,75 ευρώ (από 2,20 ευρώ) και στα 1,70 (από 1,60 ευρώ) αντίστοιχα. Από την άλλη, διατηρεί την «ουδέτερη» σύσταση για τη μετοχή της Eurobank με τιμή στόχο πλέον στα 1,55 ευρώ από 1,40 ευρώ, προηγουμένως.

Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το insider.gr ο δρόμο που ανοίγει για ακόμη μεγαλύτερα «κουρέματα» στις ρυθμίσεις δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με στόχο την «κατάργηση» των πλειστηριασμών στην πράξη για τους συνεργάσιμους οφειλέτες, η Εθνική Τράπεζα. Η Τράπεζα βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με την Fortress για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα προσφέρει χρηματοδοτήσεις DPO (Discounted Payoff) και ευκαιρίες αναχρηματοδότησης σε ανοίγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στεγαστικά εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία.

Ως προς τα εταιρικά αποτελέσματα, κατασκευαστικό ανεκτέλεστο «μαμούθ» στα 5,3 δισ. ευρώ (ιστορικό υψηλό, με 2,9 δισ. υπογεγραμμένες συμβάσεις και 2,4 δισ. προς υπογραφή), προσαρμοσμένο EBITDA στα 661,8 εκατ. ευρώ (από 323,5 εκατ.), ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν στα 1,5 δισ. ευρώ, μειωμένος συντελεστής Καθαρού Χρέους/Προσαρμοσμένο EBITDA στο 2.3x (από 3x), δυναμικό come back στις οδικές παραχωρήσεις (+4,2% έναντι 2019) μεγάλα ενεργειακά έργα και εμβληματικά projects (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο στο Καστέλι, Εγνατία Οδός με την υπογραφή της σύμβασης να αναμένεται μέσα στο β’ εξάμηνο 2023, Καζίνο στο Ελληνικό που αναμένεται να εκκινήσει η κατασκευή εντός του έτους, μονάδα Κομοτηνής 877MW κ.α.) αποτελούν, μεταξύ άλλων παραμέτρων, ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης αλλά και προοπτικής για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τον μεγαλύτερο όμιλο σε κατασκευές - υποδομές αλλά και Παραχωρήσεις (θα διαχειρίζεται 1.500 χλμ. οδικών αξόνων). Ο όμιλος αναμένει περίπου 700 εκατ. ροές μετρητών μέχρι τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης το 2037 για Νέα και Κεντρική Οδό.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,76% στις 1.087 μονάδες, με τον τζίρο στα 14 εκατ. ευρώ ενώ ο FTSE 25 καταγράφει πτώση 0,82% στις 2.631 μονάδες με τον τραπεζικό δείκτη να διολισθαίνει κατά 1,98% στις 798 μονάδες.

Επιμέρους στις τράπεζες δε βρίσκονται ισορροπίες με τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές να κλειδώνουν περαιτέρω κέρδη και τους πωλητές να προσπαθούν να ελέγξουν το παιχνίδι. Η Alpha Bank υποχωρεί κατά 0,99%, η Πειραιώς, -2,58%, η ΕΤΕ -1,45% και η Eurobank ενισχύεται κατά -3,02% στα 1,2830 ευρώ.

Βγάζει άμυνες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τα θετικά αποτελέσματα, ενώ συνεχίζονται οι εισροές σε Cenergy, Viohalco.

Ήπια πτώση για Μυτιληναίο, ΟΠΑΠ, Jumbo και ΟΤΕ, ενώ ήπιο profit taking καταγράφεται σε ΑΒΑΞ και Titan.