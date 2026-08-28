Τι αναμένουν οι αγορές από την ομιλία του Κέβιν Γουός στο Τζάκσον Χολ

Ο «αινιγματικός» επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ετοιμάζεται να εκφωνήσει την πολυαναμενόμενη ομιλία του στο Τζάκσον Χολ.

Ο «αινιγματικός» επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ετοιμάζεται να εκφωνήσει την πολυαναμενόμενη ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, καθώς οι αγορές αναμένουν νέα μηνύματα για την οικονομία και την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνει το CNBC, το φετινό θέμα του συμποσίου που διεξάγεται στο Γουαϊόμινγκ έχει τίτλο «Financial Innovation: Implications for Payments and Policy». Οι προηγούμενοι διοικητές της Fed εκτός της κύριας θεματικής, συνήθιζαν να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να παρουσιάσουν ευρύτερες κατευθύνσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.

Ωστόσο, με δεδομένη την εικόνα που έχει παρουσιάσει από τον Μάιο ο Γουόρς, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηνύματα των αγορών και λιγότερο σε προβλέψεις εκ μέρους της Fed, είναι δύσκολο κανείς να κάνει προβλέψεις.

«Με ρωτούν συνέχεια τι περιμένω, πρακτικά δεν περιμένω τίποτα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα πει», ανέφερε ο Luke Tilley επικεφαλής οικονομολόγος της M&T Bank και της Wilmington Trust Investment Advisors. «Εάν έπρεπε να κάνω μία υπόθεση, είναι ότι θα παρουσιάσει μία ευρεία εικόνα για το έργο των task forces και για το πώς θεωρεί ότι πρέπει να λειτουργεί η Fed αντί να προχωρήσει σε λεπτομερή αξιολόγηση της οικονομίας και των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική», πρόσθεσε.

Ο Γουόρς έχει δημιουργήσει πέντε ομάδες δράσεις με στόχο μία επανεξέταση των «βασικών λειτουργιών» της Fed. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους, είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αξιωματούχοι αξιολογούν τον πληθωρισμό, τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας, τα στοιχεία που επηρεάζουν τις αποφάσεις της, ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την επικοινωνιακή στρατηγική.

Επιπλέον, έχει υιοθετήσει μία μοναδική σε σχέση με τους προκατόχους του προσέγγιση: Αντί να επιχειρεί να πυροδοτήσει τις αντιδράσεις των επενδυτών μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα μηνύματα για την επόμενη κίνηση της Fed, τάσσεται προς μία «μη παρεμβατική» στάση, αφήνοντας τις αγορές να ερμηνεύουν δεδομένα και να στέλνουν με τη σειρά τους σήματα στην κεντρική τράπεζα. Πρόκειται πάντως για μία στρατηγική που έχει πυροδοτήσει ανάμεικτες αντιδράσεις.

Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία

«Θα εκτιμούσα περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του πληθωρισμού και το πώς πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική επηρεάζει τον πληθωρισμό» δήλωσε ο Tilley. «Αυτό δεν απαιτεί κατ' ανάγκη μία πλήρη περιγραφή της λεγόμενης συνάρτησης αντίδρασης της Fed (reaction function) αλλά μια πιο σαφή εικόνα για τους μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», κατά τον ίδιο.

Το διακύβευμα είναι ακόμη υψηλότερο λόγω της ανόδου των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

«Είναι το πιο ασυνήθιστο Τζάκσον Χολ στην πρόσφατη ιστορία λόγω των αδικαιολόγητων λαθών του Γουόρς στις αρχές της θητείας του», ανέφερε ο Joseph Brusuelas επικεφαλής οικονομολόγος της RSM.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο τουλάχιστον θα διπλασιάσει το ύψος των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων. Το υπουργείο πραγματοποιεί συνήθως επαναγορές ύψους 2 δισ. δολαρίων ανά εβδομαδιαία πράξη, ποσό που θα αυξηθεί τουλάχιστον στα 4 δισ. δολάρια από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Αν και αυτό αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μέρος του τεράστιου χρέους των ΗΠΑ, η κίνηση αυτή δημιουργεί ωστόσο ένα ενδεχομένως δύσκολο σκηνικό για τον Γουόρς. Οι παρεμβάσεις στην αγορά από τις δημοσιονομικές και νομισματικές αρχές φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τις δηλωμένες μέχρι στιγμής προθέσεις του Γουόρς.

«Βρισκόμαστε σε μια μοναδική κατάσταση, όπου οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν υπονομεύσει την κίνηση του Γουόρς. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Fed βρίσκεται ανάμεσα στη σφύρα και το άκμονα», δήλωσε ο Brusuelas.

Επιπτώσεις στην αγορά

Ένα συνηθισμένο παράπονο για τον Γουόρς στην αγορά είναι η απροθυμία του όχι μόνο να δώσει το λεγόμενο forward guidance για την πορεία των επιτοκίων, ενώ παράλληλα έχει παραλείψει να οριοθετήσει τη «συνάρτηση αντίδρασης» της Fed.

«Εν ολίγοις, αναμένουμε ο Γουόρς να δώσει το μήνυμα ότι είναι έτοιμος να αυξήσει ξανά τα επιτόκια, εάν ο πληθωρισμός δεν συνεχίσει να μετριάζεται», ανέφερε ο Mark Cabana, επικεφαλής της στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην Bank of America.

«Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ευρύτερα διαρθρωτικά θέματα, όπως η παραγωγικότητα ή τα δημογραφικά στοιχεία, φοβόμαστε ότι οι αγορές θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν το μήνυμα ως επιεικής», τόνισε.

Σε αυτό το σενάριο, σύμφωνα με τον Cabana, θα μπορούσε να υπάρξει ισχυρή πίεση στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να φτάνει το 5,5% ή και υψηλότερα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, λοιπόν, θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του Γουόρς, καθώς προετοιμάζεται να εκφωνήσει τις πιο σημαντικές δηλώσεις της θητείας του μέχρι στιγμής.

«Ο Γουόρς δεν θα μπορεί να υιοθετήσει αινιγματικό λόγο», δήλωσε ο Brusuelas. «Θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευθύς και σαφής ως προς το τι εννοεί».