Η καθημερινή έκθεση της εγκύου σε χημικές ουσίες συνδέεται με τον πρόωρο τοκετό

Οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη τους εκτίθενται σε δεκάδες χημικές ουσίες, πολλές από τις οποίες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο πρόωρα γεννιέται ένα παιδί ή το βάρος του κατά τη γέννηση.

Οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη τους εκτίθενται σε δεκάδες χημικές ουσίες καθημερινά, πολλές από τις οποίες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο πρόωρα γεννιέται ένα παιδί ή το βάρος του κατά τη γέννηση. Αυτό διαπιστώνει έρευνα από τη Σχολή Παγκόσμιας Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, την Ιατρική Σχολή και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος Woods του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «JAMA Network Open», κατέδειξε ότι οι έγκυες συμμετέχουσες εκτέθηκαν κατά μέσο όρο σε 45 διαφορετικές χημικές ουσίες, οι οποίες βρίσκονται σε τρόφιμα, νερό, ατμοσφαιρική ρύπανση, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αρώματα και πολλά οικιακά αντικείμενα.

«Οι χημικές αυτές ουσίες είναι δύσκολο να αποφευχθούν, επειδή υπάρχουν σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν περιέχονται στα προϊόντα και, ακόμη κι όταν το γνωρίζουμε, έχουμε περιορισμένο έλεγχο της έκθεσης», σημειώνει η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Τζέσι Μπάκλεϊ, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Όπως επισημαίνει, παρότι υπάρχουν ορισμένα πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες, ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας των παιδιών και των οικογενειών είναι ο περιορισμός των επιβλαβών χημικών ουσιών στην πηγή τους.

Το 2017, η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ απαγόρευσε ή περιόρισε αυστηρά τη χρήση οκτώ κοινών φθαλικών ενώσεων σε παιδικά παιχνίδια και προϊόντα, εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή δεν αφορούσε άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η νέα έρευνα εντόπισε αρκετές επιπλέον φθαλικές ενώσεις, που αντικατέστησαν εκείνες που απαγορεύτηκαν, και πλαστικοποιητές σε δείγματα γυναικείων προϊόντων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερα από 5.000 ζεύγη μητέρων και παιδιών που γεννήθηκαν μεταξύ 2000 και 2021. Εξετάστηκαν δείγματα ούρων των μητέρων, η διάρκεια της εγκυμοσύνης και το βάρος γέννησης των νεογνών. Οι επιστήμονες αναζήτησαν 113 διαφορετικές χημικές ουσίες που συναντώνται συχνά στο οικιακό περιβάλλον, στον αέρα, στα τρόφιμα και στο νερό. Διαπίστωσαν ότι κάθε δείγμα περιείχε κατά μέσο όρο 45 ουσίες, ενώ σε μία περίπτωση εντοπίστηκαν 64 διαφορετικές χημικές ουσίες.

Στη συνέχεια, διερεύνησαν κατά πόσο η έκθεση σε αυτές σχετιζόταν με τη διάρκεια της κύησης και το βάρος γέννησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αρκετές φθαλικές ενώσεις και πλαστικοποιητές συνδέονταν σταθερά με τον πρόωρο τοκετό. Παράλληλα, οι φθαλικές ενώσεις, οι πλαστικοποιητές και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες συσχετίστηκαν με χαμηλότερο βάρος γέννησης. Επίσης, ορισμένες λιγότερο μελετημένες χημικές ουσίες, όπως οι αλογονωμένες φαινόλες, φάνηκε να σχετίζονται με χαμηλότερο βάρος γέννησης. Μάλιστα, οι ερευνητές εντόπισαν πλαστικοποιητές που εισήχθησαν πρόσφατα για να αντικαταστήσουν τοξικές χημικές ουσίες, όπως οι φθαλικές ενώσεις, οι οποίες είχαν παρόμοιες επιπτώσεις στην υγεία με τις χημικές ουσίες που αντικατέστησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ