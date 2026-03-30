Η Sofmedica επεκτείνεται στη Σλοβενία

Η Sofmedica, ένας από τους κορυφαίους παρόχους καινοτόμων τεχνολογιών υγείας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την επέκτασή της στη Σλοβενία. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή της εταιρείας να φέρνει την καινοτομία που σώζει ζωές πιο κοντά σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Sofmedica να στηρίζει τους επαγγελματίες υγείας, μέσα από σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου κλινική εξειδίκευση. Με την είσοδό της στη Σλοβενία, την έβδομη χώρα όπου δραστηριοποιείται πλέον, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ποιοτικής, ελάχιστα επεμβατικής φροντίδας.

Η Sofmedica, με ισχυρή παρουσία στην προώθηση της καινοτομίας στη Νέα Ευρώπη, ξεκινά τη δραστηριότητά της στη Σλοβενία με έμφαση στη ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική da Vinci. Στη χώρα λειτουργούν ήδη έξι προγράμματα da Vinci, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής πρακτικής και των συνεργασιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τεχνολογία da Vinci έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 20,4 εκατομμύρια επεμβάσεις, ενώ πάνω από 12.000 συστήματα είναι εγκατεστημένα διεθνώς.

Βασικός πυλώνας της παρουσίας της Sofmedica στη Σλοβενία θα είναι η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ενίσχυση των κλινικών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα υγείας στη Νέα Ευρώπη.

«Η επέκτασή μας στη Σλοβενία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε προηγμένες υπηρεσίες υγείας στη Νέα Ευρώπη. Εισερχόμαστε σε αυτή την αγορά με αίσθημα ευθύνης και με σαφή στόχο να στηρίξουμε τους επαγγελματίες υγείας μέσα από αξιόπιστες συνεργασίες, υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης και με σταθερή προσήλωση στον ασθενή», δήλωσε ο Harris Palaondas, Business Director της Sofmedica.

Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης και επενδύσεων στη Σλοβενία, η Sofmedica στοχεύει στη δημιουργία ισχυρής τοπικής παρουσίας, μέσω της ανάπτυξης μιας εξειδικευμένης και καλά εκπαιδευμένης ομάδας που θα υποστηρίζει το εθνικό σύστημα υγείας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την παροχή προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών, ολοκληρωμένης κλινικής και τεχνικής υποστήριξης, οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, καθώς και προσαρμοσμένων χρηματοδοτικών λύσεων για τους συνεργάτες στη Σλοβενία.

«Η επέκτασή μας στη Σλοβενία επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να φέρνουμε την καινοτομία πιο κοντά στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς της περιοχής. Η Σλοβενία είναι μια αγορά με σημαντικές προοπτικές και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικές, μακροχρόνιες συνεργασίες που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη της κλινικής πρακτικής και στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών», δήλωσε ο Domokos Entz, Commercial Manager, West Cluster, Sofmedica.

Με αυτή την επέκταση, η Sofmedica συνεχίζει να εφαρμόζει τη στρατηγική της για τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης στη Νέα Ευρώπη, φέρνοντας κοντά στους επαγγελματίες και τους ασθενείς την τεχνολογική καινοτομία, τη διαρκή εκπαίδευση και την ανθρώπινη αφοσίωση.