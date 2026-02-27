Ειδήσεις | Ελλάδα

Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
Οι δημοσιογράφοι του Reader συνομίλησαν με συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023.

Δημήτρης Οικού, ετών 29. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, ετών 29, Ντένις Ρούτσι, ετών 23. Βασιλική Χλωρού, ετών 55. Παυλίνι Μπόζο, ετών 62. Είναι όλοι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που μαζί με άλλους 52 ανθρώπους έγιναν σύμβολο μιας κοινωνίας και θύματα ενός συστήματος που -ακόμα και σήμερα- αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες του.

Οι συγγενείς των πέντε ανθρώπων μιλούν στους δημοσιογράφους του Reader για όσους έχασαν στο τρένο, στα Τέμπη, την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παράνομος τζόγος: «Καμπάνες» έως 800.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών - Σε κλοιό influencers και παράνομα sites

Υπολογίστε το επίδομα παιδιού Α21

Σούπερ μάρκετ: Πεδίον δόξης λαμπρό η αγορά των Ιωαννίνων - Τα νέα καταστήματα

tags:
Τέμπη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider